Sainz otvoreno o odlasku iz Ferrarija: ‘Ostao sam u potpunom šoku’

Podijeli :

Diogo Cardoso DeFodi Images via Guliver

Carlos Sainz od ove je sezone vozač Williamsa, a sada je otvoreno komentirao turbulentno razdoblje karijere nakon čega je uslijedio odlazak iz Ferrarija.

Bivši vozač Ferrarija opisao je period kao vrlo intenzivan te objasnio da je ostao šokiran kada je saznao da će ga zamijeniti Lewis Hamilton.

“Bio sam usred priprema za sezonu 2024. i nadao se da ćemo imati konkurentan bolid. Već od listopada smo razgovarali o produljenju ugovora, ali su pregovori nekako neobjašnjivo zapinjali. Uvijek bi nešto odgodilo, ali nikad nisam pomislio da do dogovora neće doći. Svaka povratna informacija bila je pozitivna i činilo se da ćemo sve riješiti”, rekao je Sainz za podcast High Performance.

Sredinom siječnja stigao je poziv iz Ferrarija.

“Rekli su mi vijest. Potom mi je i prijatelj potvrdio istu stvar i ostao sam u potpunom šoku. Doslovno sam otišao s idejom da ću ostati još neko vrijeme, a onda sam odjednom bio na izlaznim vratima. Nikada nisam mislio da će se to dogoditi. Trebalo mi je tjedan dana da to prihvatim“, objašnjava.

Bio je razočaran, ali na stazi to nije pokazivao. U nastavku sezone je jednu utrku propustio zbog operacije slijepog crijeva, nakon toga upisao je devet postolja i dvije pobjede.

“To me prilično pogodilo, ali vjerujem da me učinilo boljim sportašem i boljim vozačem. Ono što sam pokazao u ožujku, travnju i svibnju bilo je vjerojatno moje najbolje trkaće izdanje do sada”, zaključio je Sainz.