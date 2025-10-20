Red Bull pokušao sabotirati Landa Norrisa u Austinu!

Podijeli :

Red Bull će morati platiti 50.000 dolara zbog postupaka jednog od članova tima prije početka Velike nagrade Sjedinjenih Američkih Država, koji se pokazao puno ozbiljnijim od pukog neposlušnosti.

Incident se dogodio kada se jedan od članova austrijskog tima htio vratiti na startni red tijekom kruga zagrijavanja, unatoč tome što mu je rečeno da to ne čini. Nije tu završilo, jer je otkriveno da je razlog povratka ili neovlaštenog ulaska bila namjera uklanjanja oznake koju su iz McLarena stavili zbog Landa Norrisa.

Koja je svrha te zalijepljene oznake?

Služi kako bi pomogla Norrisu da dobro pozicionira svoj bolid na startnoj rešetki. Oznaka je u visini njegove glave, s ciljem da mu pruži vizualnu referencu gdje točno treba stajati nakon kruga zagrijavanja – kako bi izbjegao grešku koju ove godine nije napravio na Velikoj nagradi Bahreina.

Vozači, usput rečeno, zbog svog položaja unutar bolida imaju ograničen pogled na samu stazu, pa im je teško vidjeti oznaku za svoju poziciju na startu.

To također znači da je Red Bull pokušao sabotirati Norrisa, ali nisu uspjeli?!

Kamermani koji snimaju za potrebe prijenosa nisu uhvatili incident, ali sve je otkriveno zahvaljujući kamerama na samoj stazi.

Max Verstappen, srećom po njega, nije imao nikakve veze s Norrisom tijekom utrke u Austinu, jer se odvojio od njega i Charlesa Leclerca u Ferrariju rano u utrci i uvjerljivo slavio.

Zanimljivo je da će Red Bull zapravo morati platiti 25.000 dolara za sabotažu, dok je preostala polovica iznosa uvjetna, te će se aktivirati u slučaju novog sličnog prekršaja.

Također, iznos je samo 5.000 dolara veći od onoga što je Carlos Sainz Jr. morao platiti zbog propuštanja himne prije Velike nagrade Japana zbog želučanog virusa. Španjolac je isprva kažnjen sa 60.000 dolara, ali je iznos smanjen na 10.000 dolara, s još toliko suspendiranim iznosom, zbog činjenice da je imao zdravstvenih problema. Malo ludo, zar ne?

U svakom slučaju, sljedeća utrka Formule 1 održava se ovog vikenda, na rasporedu je Velika nagrada Meksika