Red Bull i Ferrari složni: ‘McLaren je na drugom planetu’

AP Photo/Altaf Qadri via Guliver

Red Bullov Christian Horner i Ferrarijev vozač Charles Leclerc smatraju da je McLaren u ovom trenutku prebrz za sve ostale nakon što su u petak pokazali uvjerljivo najbolju brzinu i u jednom krugu i u simulacijama utrke.

Norris je bio najbrži na prvom, a Piastri na drugom slobodnom treningu za VN Bahraina, a posebno impresivno izgledali su na drugom treningu kada su se testirale duže dionice u pripremi za utrku, javlja MaxF1.net.

Norris je odvozio niz od 13 krugova na soft gumama s prosjekom vremena 1:38.27 dok su se suparnici mučili odvoziti i 11 krugova, s tri do šest desetinki zaostatka.

U najbržim krugovima na softu McLarenova prednost izgledala je prilično velika budući da su im najbliži pratitelji iz Mercedesa i Ferrarija bili na oko pola sekunde zaostatka iako je Hamilton imao prilično dobar krug s 0.1 s zaostatka nakon prva dva sektora prije nego što je napravio dvije velike pogreške u trećem.

“Večeras imamo puno posla, McLareni izgledaju vrlo, vrlo brzo,” rekao je Horner pa dodao:

“S Mercedesom i Ferrarijem sve izgleda prilično blizu, ali McLaren definitivno izgleda kao da ima nekoliko desetinki u odnosu na ostale. Prije svega, moramo razumjeti kako možemo poboljšati ono što imamo, što je uglavnom povezano s temperaturom, mislim.

Nemoguće je ponoviti ono što smo napravili prošli tjedan u jednom krugu, a zatim držati bolide iza cijelu utrku. Ovo je staza na kojoj možete relativno lako prestići, tako da moramo puno raditi s inženjerima.”

Sličnog je mišljenja i Leclerc:

“Jednostavno nismo dovoljno brzi kad pogledamo McLaren, oni su na drugom planetu za sada. Iritantno je, ali to je tako i to me zapravo motivira da pokušam zatvoriti taj zaostatak što je prije moguće. Oni su nevjerojatno brzi.

Nadogradnje su pozitivne, ali nažalost razlika u odnosu na McLaren je još uvijek velika. Moramo maksimizirati potencijal bolida koji za sada imamo. Ako to znači završiti na trećem, četvrtom, petom mjestu, ne znam što će to biti, ali morat ćemo to iskoristiti.

Nadam se da ćemo se u jednom trenutku vratiti kao najbrži bolid na stazi i da će opet biti stvar maksimiziranja bolida. Ali za pobjede, a ne više za treće mjesto.”

