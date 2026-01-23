Predstavljen je bolid Ferrarija za novu sezonu

Legendarna momčad odlučila se za tradicionalno predstavljanje svojeg modela, a u odnosu na prethodnike novi je bolid u nešto drugačijoj nijansi crvene boje, s više bijelih detalja, ali i crnih na krilima.

U Ferrariju se nadaju da će im SF-26 omogućiti iskorak u odnosu na razočaravajuću prošlu sezonu, koju je momčad završila tek na četvrtom mjestu među konstruktorima. Također, tijekom cijele godine u središtu pozornosti bila je borba Lewisa Hamiltona s prilagodbom na Ferrari, što je rezultiralo time da je prvi put u karijeri sezonu završio bez ijednog postolja. S druge strane, Charles Leclerc upisao je sedam postolja, ali je na kraju bio peti, samo jedno mjesto ispred momčadskog kolege.

Šef momčadi Ferrarija Fred Vasseur istaknuo je da je njegova ekipa imala agresivan pristup razvoju bolida za ovu sezonu, kojom započinje nova era Formule 1, te da će se posljednje dorade obaviti uoči debija u Fioranu. Talijanska momčad je, inače, prva u cijelom prvenstvu koja se u potpunosti prebacila na razvoj aerodinamike za 2026. godinu, što je učinila još u travnju.

Sve momčadi sljedećeg tjedna očekuju privatna testiranja na stazi Catalunya, a prva službena testiranja na rasporedu su od 11. do 13. veljače, dok je posljednja provjera uoči sezone točno tjedan dana kasnije.

Nova sezona Formule 1 započinje Velikom nagradom Australije, koja se vozi od 6. do 8. ožujka.