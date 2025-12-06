Pratite na SK: Russell ispred kandidata za titulu uoči kvalifikacija

Podijeli :

AP Photo/Darko Bandic via Guliver

Vozač Mercedesa George Russell bio je najbrži na posljednjem slobodnom treningu uoči Velike nagrade Abu Dhabija, posljednje utrke ovogodišnjeg prvenstva Formule 1.

Britanac je najbrži krug na stazi „Yas Marina“ ostvario vremenom 1:23.334 minute, a slijedili su ga kandidati za naslov redoslijedom kojim se uoči završnih okršaja nalaze u ukupnom poretku.

Vodeći u ukupnom poretku Lando Norris bio je drugi, sa samo četiri tisućinke zaostatka, a dvanaest stotinki ispred Maxa Verstappena iz Red Bulla. Njih je slijedio Fernando Alonso u Aston Martinu, dok je drugi vozač McLarena Oscar Piastri bio peti, dvije i pol desetinke iza Russella.

Posljednji slobodni trening obilježila su dva incidenta – prvo je Lewis Hamilton u Ferrariju izazvao prekid na sredini treninga, nakon što je izletio sa staze i oštetio zaštitnu ogradu. Potom je Mercedes napravio pogrešku u boksu, pustivši Kimija Antonellija ravno pred Yukija Tsunodu, kojeg Talijan nije mogao vidjeti, pa je došlo do njihovog kontakta.

Posljednje kvalifikacije sezone na programu su od 15 sati, a Velika nagrada Abu Dhabija starta u nedjelju u 14 sati.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u, te preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.