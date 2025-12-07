Piastri: Sezona puna uspona i padova, ali ponosan sam

Podijeli :

xrarjax via Guliver

Vozač McLarena Oscar Piastri izjavio je da se nada kako će imati još mnogo prilika osvojiti naslov prvaka Formule 1.

Lando Norris osvojio je naslov prvaka Formule 1 zahvaljujući trećem mjestu na Velikoj nagradi Abu Dhabija, kojom je završeno ovogodišnje prvenstvo. Pobjedu na stazi „Yas Marina“ odnio je Max Verstappen, čija je vladavina završila nakon četiri godine.

Britanac je do najvećeg uspjeha u karijeri stigao s dva boda prednosti u odnosu na Maxa Verstappena. Piastri je na kraju završio treći, 13 bodova iza svojeg momčadskog kolege.

„Iskreno, prilično sam zadovoljan utrkom. Znao sam da mi je za osvajanje naslova danas trebalo da se sve poklopi. Dao sam sve od sebe i postavio se u najbolju moguću poziciju da pokušam pobijediti u utrci i pružim si najbolju priliku, ali nije se dogodilo. Mislim da možemo biti jako ponosni na sezonu“, rekao je Piastri i dodao:

„Na osobnoj razini, naravno da to nije baš završnica kojoj sam se nadao, ali kada pogledam sezonu kao cjelinu, jako sam ponosan na posao koji sam ja i moj tim obavili… veliki napredak u odnosu na prošlu godinu. Veselim se mnogim budućim borbama.“

Australac je dugo vodio u ukupnom poretku, da bi ga pad forme koštao prednosti u samoj završnici sezone.

„Lijepo je završiti posljednja dva vikenda na relativno visokoj razini, posebno što se tiče performansi. Lijepo je i osobno ponovno pronaći formu, jer bi bilo prilično bolno završiti sezonu onako kako sam izgledao u Austinu, Meksiku i Brazilu“, rekao je Oscar i dodao:

„Na kraju, bilo je uspona i padova tijekom godine. Na uspone ću gledati s puno ponosa i radosti, a iz padova ću izvući mnogo važnih lekcija. Preda mnom je još puno godina i, nadam se, mnogo novih prilika.“