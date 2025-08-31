Piastri grabi ka naslovu, katastrofa za Norrisa i Ferrari u Nizozemskoj

Vozač McLarena Oscar Piastri slavio je na Velikoj nagradi Nizozemske, 15. utrci ovogodišnjeg prvenstva Formule 1, prvoj nakon ljetne pauze.
Australac je u Zandvoortu zabilježio sedmu pobjedu sezone, a devetu u karijeri, nakon što je vodio od starta do cilja.
Najbliži Piastriju bio je miljenik domaće publike, Max Verstappen, u bolidu Red Bulla, dok je na trećoj stepenici postolja bio Isack Hadjar iz Racing Bullsa, kojem je to bilo prvo postolje u karijeri.
Osim dominantnog nastupa Piastrija, koji na vrhu nijednom nije bio ugrožen, utrku je obilježilo i odustajanje njegovog momčadskog kolege Landa Norrisa zbog kvara neposredno pred sam kraj utrke.
Osim toga, dogodila su se dva incidenta u koja su bili uključeni vozači Ferrarija, oba na istom mjestu. Prvo je Lewis Hamilton izgubio kontrolu nad svojim bolidom u trećem zavoju, kada je počela kiša, i udario u zaštitnu ogradu, što je uzrokovalo aktiviranje sigurnosnog automobila.
Hamiltonov momčadski kolega Charles Leclerc također je morao odustati, ali ne svojom krivnjom, već zbog Kimija Antonellija u Mercedesu. Monegaški vozač je iz boksa izašao ispred Antonellija, ali tinejdžer ga je agresivno prestigao na ovalnom dijelu staze i Leclerc nije imao gdje.
Treći izlazak sigurnosnog automobila uzrokovao je Norrisov kvar baš kada se činilo da je na putu prema drugom mjestu.
Nakon toga, Piastri je povećao svoju prednost u ukupnom poretku s devet na 34 boda.
