Ovo je startni poredak zadnje utrke Formule 1 u Abu Dhabiju

Aktualni svjetski prvak u formuli 1, Nizozemac Max Verstappen (Red Bull) startat će s prve pozicije u zadnju utrku ovogodišnjeg Svjetskog prvenstva, Veliku nagradu Abu Dhabija koja je na programu u nedjelju.
Četverostruki svjetski prvak Verstappen ostvario je u kvalifikacijama 201 tisućinku bolje vrijeme od vodećeg u ovogodišnjem SP-u vozača Britanca Landa Norrisa (McLaren) koji će krenuti s druge pozicije, dok će s trećeg mejsta krenuti Australac Oscar Piastri (McLaren), koji je također još uvijek u borbi za naslov prvaka.
Uoči zadnje utrke sezone vodeći Norris ima 12 bodova više od drugog Verstappena, odnosno 16 od trećeg Piastrija te će osvojiti naslov prvaka ako u nedjelju završi na pobjedničkom postolju.
Utrka za VN Abu Dhabija na programu je u nedjelju od 14 sati, a pratite je na Sport Klubu 1.
STARTNI RED:
1. Max Verstappen (Niz/Red Bull)
2. Lando Norris (VB/McLaren-Mercedes)
3. Oscar Piastri (Aus/McLaren-Mercedes)
4. George Russell (VB/Mercedes)
5. Charles Leclerc (Mon/Ferrari)
6. Fernando Alonso (Špa/Aston Martin-Mercedes)
7. Gabriel Bortoleto (Bra/Sauber-Ferrari)
8. Esteban Ocon (Fra/Haas-Ferrari)
9. Isack Hadjar (Fra/Racing Bulls-Red Bull)
10. Yuki Tsunoda (Jap/Red Bull)
