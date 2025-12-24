Nova pravila još nisu zaživjela, a F1 je već u kaosu: Mercedes i Red Bull pod povećalom FIA-e

Podijeli :

AP Photo/Eric To via Guliver

Kako se približava početak nove ere Formule 1, postaje jasno da se prva velika bitka već vodi — ne na stazi, nego iza zatvorenih vrata tehničkih komisija.

Formula 1 još nije ušla u sezonu 2026., ali nova pravila o pogonskim jedinicama već su izazvala prvu veliku kontroverzu. Tehnička „siva zona“ zapalila je padok i dovela FIA-u u nezgodnu poziciju, dok su se Mercedes i Red Bull Powertrains našli u središtu optužbi koje bi mogle obilježiti cijelu novu eru sporta.

Prema navodima njemačkih medija, Honda, Ferrari i Audi podnijeli su službenu žalbu FIA-i, tvrdeći da su Mercedes i Red Bull pronašli način kako zaobići ograničenje omjera kompresije predviđeno pravilnikom za 2026. godinu.

Nova pravila propisuju maksimalni omjer kompresije od 16:1, a mjerenja se, prema važećem pravilniku, obavljaju na ambijentalnoj temperaturi. Upravo tu leži srž spora.

Sumnja se da bi Mercedes i Red Bull mogli koristiti geometrijski omjer kompresije blizak 18:1, kakav se koristi u aktualnoj sezoni, oslanjajući se na činjenicu da se motor pri radnoj temperaturi širi zbog termalne ekspanzije.

Prema procjenama koje citiraju njemački izvori, takva prednost mogla bi donijeti oko 15 konjskih snaga više u odnosu na konkurenciju.

Na stazi poput Albert Parka u Melbourneu, to bi značilo i do tri desetinke sekunde po krugu, što je u modernoj Formuli 1 razlika koja odlučuje pobjednike.

FIA je potvrdila da je upoznata sa situacijom i da je tema trenutno predmet aktivnih tehničkih rasprava.

“Termalna ekspanzija može utjecati na dimenzije pri radnoj temperaturi, ali trenutačni propisi ne zahtijevaju mjerenja u zagrijanim uvjetima”, poručio je glasnogovornik FIA-e, dodavši da se pitanje i dalje razmatra u tehničkim forumima s proizvođačima.

Francuski L’Équipe prenosi kako će svih pet dobavljača pogonskih jedinica za 2026. godinu — Mercedes, Red Bull-Ford, Ferrari, Honda i Audi — u ponedjeljak održati izvanredni tehnički sastanak s FIA-om.

Ako ne dođe do dogovora, ostalim proizvođačima ostaje mogućnost formalnog protesta već prije Velike nagrade Australije.

Inženjeri upozoravaju da bi negativna odluka FIA-e imala ozbiljne posljedice: Mercedes i Red Bull morali bi mehanički smanjiti kompresiju na točno 16:1, što bi gotovo sigurno značilo osjetan pad performansi.

Situaciju dodatno komplicira činjenica da su pogonske jedinice već homologirane za 2026. godinu, pa bi svaka naknadna promjena bila iznimno skupa i tehnički zahtjevna.

Cijela priča posebno pogađa Red Bull, koji s Fordom razvija vlastiti motor. Taj je projekt već ranije smatran jednim od najrizičnijih pod novim pravilima.

Menadžer Maxa Verstappena, Raymond Vermeulen, nedavno je pokušao smiriti javnost izjavom:

“Čuli smo dobre stvari o motoru.”

U svjetlu aktualnih optužbi, ta izjava sada zvuči znatno drugačije.

