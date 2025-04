Nostalgični Verstappen: ‘Zbogom’ zasad, zahvalan sam za sve

Podijeli :

AP Photo/Denes Erdos via Guliver Image

Vozači Red Bulla Max Verstappen i Japanac Yuki Tsunoda oduševili su više od 10.000 navijača u Tokiju na događaju koji je održan uoči VN Japana ovog vikenda.

Verstappen je vozio bolid u kojem je uzeo prvi od svoja četiri naslova. Bio je to prvi naslov za automobil s Hondinim pogonom nakon 30 godina, a partnerstvo između Red Bulla i Honde bit će prekinuto na kraju tekuće sezone.

“Prije svega, želim pokušati uživati ​​u vikendu, pokušati voziti što brže mogu, ali to je više o sjećanju na ono što smo zajedno postigli u ovom sportu i tko zna što se može dogoditi u budućnosti. Rekao bih da je ovo ‘zbogom’ za sada, ali to je to. Još sam prilično mlad i nikad se ne zna što se može dogoditi u bliskoj budućnosti, ali naravno nevjerojatno sam zahvalan Hondi za sve što su napravili za mene”, rekao je Verstappen. četverostruki prvak F1.

Tsunoda bi trebao debitirati za Red Bull, nakon što je zamijenio Liama ​​Lawsona kao Verstappenov timski kolega nakon utrke u Kini. U lošijem trkaćem bolidu Bullsa, Tsunoda je sasvim solidno krenuo u sezonu i došao do 12. mjesta u Australiji i 16. pozicije u Kini.

“Možda nema bolje situacije od ove. Bit će to moj debi za Red Bull i moja prva utrka bit će kod kuće, nisam to očekivao. I prošle sezone suradnje Red Bulla i Honde sve se poklopilo. Ovo mogu shvatiti samo kao nevjerojatnu slučajnost i mislim da nemam drugog izbora nego jednostavno zajedno uživati ​​u ovoj prilici”, kaže Tsunoda.

Akciju iz Japana ovog vikenda pratite na SK1!