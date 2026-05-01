Norrisu pole position za sprint u Miamiju, Antonelli mu ‘puše za vratom’

AP Photo/Darko Bandic via Guliver Image

U petak su se na Velikoj nagradi Miamija odvozili jedan slobodni trening na kojem je najbrži bio vozač Ferrarija Charles Leclerc te kvalifikacije za sprint u kojem je pole position osvojio Lando Norris, vozač McLarena.

Prvi trening nije bio dobar za dosad dominantni Mercedes pa su Andrea Kimi Antonelli i George Russell završili na, za njih, niskom petom i šestom mjestu.

Ni u prvom krugu kvalifikacija Mercedesov dvojac nije bio dobar pa su završili ponovno na istim pozicijama. U prvom krugu kvalifikacija F1 grid ostao je bez Fernanda Alonsa, Valtterija Bottasa, Sergija Pereza, Estebana Ocona, Liama Lawsona te Lancea Strolla koji nije ni odvozio krug.

Drugi krug pokazao je kandidata za pole position, a to je bio Ferrarijev Charles Leclerc koji je nakon osvajanja treninga u Q2 bio najbrži sa skoro dvije desetinke prednosti u odnosu na Oscara Piastrija, vozača McLarena.

Pred posljednji krug kvalifikacija iz utrke za najbolja mjesta ispali su Arvid Lindblad, Carlos Sainz, Alex Albon, Oliver Bearman, Nico Hulkenberg i Gabriel Bortoleto.

U Q3 sve do posljednjih pet minuta nijedan bolid nije bio na stazi pa su svi vozači imali samo jedan pokušaj za postavljanje najboljeg vremena.

Prvo vrijeme postavio je Russell kojega nije uspio prestići Lewis Hamilton, no zato jest Lando Norris, aktualni svjetski prvak. Odmah iza Engleza ubacio se Leclerc sa skoro četiri desetinke zaostatka.

Dobar krug odvozio je i Max Verstappen koji je nakon svog kruga završio na trećem mjestu, ali ga je s te pozicije ubrzo izgurao Oscar Piastri koji je preuzeo drugo mjesto.

Posljednji vozač na stazio bio je Antonelli koji je skočio na drugo mjesto i došao do prvog startnog reda.

Pole position tako je pripao Norrisu, drugi je bio Antonelli, treći Piastri, četvrti Leclerc, peti Verstappen, šesti Russell, sedmi Hamilton, osmi Franco Colapinto, deveti Isack Hadjar dok je posljednje mjesto u Q3 pripalo Pierreu Gaslyju.