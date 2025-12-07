Norrisu je ovo prvi naslov, evo tko su rekorderi Formule 1!

Podijeli :

AP Photo/Darko Bandic via Guliver

Britanac Lando Norris upisao se u povijesti kao 35. vozač koji je osvojio naslov svjetskog prvaka u formule 1..

Rekorderi su Nijemac Michael Schumacher i Britanac Lewis Hamilton a po sedam titula.

Argentinac Juan Manuel Fangio je slavio pet puta, a Francuz Alain Prost, Nijemac Sebastian Vettel i Nizozemac Max Verstappen po četiri puta.

Najviše titula, 21. su osvojili britanski vozači, dok je u Njemačku otišlo 12 naslova.

PRVACI:

7 – Michael Schumacher (Njem), Lewis Hamilton (VB)

5 – Juan Manuel Fangio (Arg)

4 – Alain Prost (Fra), Sebastian Vettel (Njem), Max Verstappen (Niz)

3 – Jack Brabham (Aus), Jackie Stewart (VB), Niki Lauda (Aut), Nelson Piquet Bra), Ayrton Senna (Bra)…

PRVACI PO NACIONALNOSTI

21 – Velika Britanija

12 – Njemačka

8 – Brazil

5 – Argentina

4 – Finska, Nizozemska, Australija, Austrija, Francuska…