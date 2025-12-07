Norris, Verstappen ili Piastri? Evo gdje gledati uzbudljivu završnicu Formule 1 u Abu Dhabiju!

Podijeli :

AP Photo/Shuji Kajiyama via Guliver

Kako će se rasplesti utrka u Abu Dhabiju?

Vozač Red Bulla Max Verstappen će krenuti u utrku u Abu Dhabiju s prvog mjesta, odmah iza aktualnog prvaka bit će i njegova konkurencija u borbi za naslov – drugoplasirani Lando Norris i trećeplasirani Oscar Piastri u McLarenu.

Uoči zadnje utrke Lando Norris drži vodstvo s 408 bodova, drugi je Max Verstappen s 396, dok je Oscar Piastri na trećem mjestu s 392 boda.

Što kome treba za naslov?

Norris je i dalje u najboljoj situaciji jer mu je za osvajanje titule dovoljno treće mjesto, bez obzira na to što naprave Verstappen i Piastri.

Verstappenu u slučaju pobjede treba da Norris završi ispod trećeg mjesta. Ako Nizozemac bude drugi, bit će ukupni prvak samo ako je Norris ispod šestog mjesta. Ako Verstappen pak završi treći, Norris bi morao biti lošiji od osmog mjesta. Ukoliko aktualni prvak bude četvrti ili lošiji u Abu Dhabiju, ne može do naslova.

Piastri je u najtežoj situaciji jer do naslova može samo ako pobijedi u Abu Dhabiju, a Norris bude lošiji od četvrtog mjesta.

Rasplet situacije u Abu Dhabiju pratite samo na Sport Klubu 1, utrka počinje u 14 sati uz naše komentatore Antonija Bakovića i Darjana Petrića.

