Norris u ozbiljnom naletu, najbrži u kvalifikacijama za sprint

nordphotoxGmbHx xBratic via Guliver

Lando Norris je osvojio prvo mjesto u kvalifikacijama za sprint na Velikoj nagradi Brazila u Sao Paulu.

Britanac u bolidu McLarena protutnjao je stazom Interlagos i štopericu zaustavio na 1:09.243. Nastavio je tako s dobrim vožnjama nakon pobjede na Velikoj nagradi Meksika. Norris je trenutačno i vodeći u prvenstvu.

Drugo mjesto pomalo iznenađujuće zauzeo je Kimi Antonelli u Mercedesu, dok je Australac Oscar Piastri, drugi vozač McLarena, završio kao treći.

Max Verstappen, aktualni svjetski prvak, bio je tek šesti, iako je u prvom prolazu imao najbolje vrijeme. Nakon toga je, međutim, napravio pogrešku. Ispred njega su završili još i George Russell te Fernando Alonso.

Sprint utrka vozi se u subotu u 15 sati, dok je glavna utrka na rasporedu u nedjelju od 16:30.