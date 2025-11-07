Norris u ozbiljnom naletu, najbrži u kvalifikacijama za sprint

Lando Norris je osvojio prvo mjesto u kvalifikacijama za sprint na Velikoj nagradi Brazila u Sao Paulu.
Britanac u bolidu McLarena protutnjao je stazom Interlagos i štopericu zaustavio na 1:09.243. Nastavio je tako s dobrim vožnjama nakon pobjede na Velikoj nagradi Meksika. Norris je trenutačno i vodeći u prvenstvu.
Drugo mjesto pomalo iznenađujuće zauzeo je Kimi Antonelli u Mercedesu, dok je Australac Oscar Piastri, drugi vozač McLarena, završio kao treći.
Max Verstappen, aktualni svjetski prvak, bio je tek šesti, iako je u prvom prolazu imao najbolje vrijeme. Nakon toga je, međutim, napravio pogrešku. Ispred njega su završili još i George Russell te Fernando Alonso.
Sprint utrka vozi se u subotu u 15 sati, dok je glavna utrka na rasporedu u nedjelju od 16:30.
