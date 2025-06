Norris: Sad nam slijedi najbolji trkaći vikend sezone

Podijeli :

AP Photo/Denes Erdos via Guliver

Lando Norris pobijedio je na Red Bull Ringu u Austriji i tako se približio Oscaru Piastriju na 15 bodova u ukupnom poretku, a Britanac se posebno veseli sljedećoj utrci nakon ovog trijumfa.

Razlog – Silverstone je sljedeći. Njegova domaća utrka, koja mu, kako kaže, uvijek izmami osmijeh na lice.

“To je po mom mišljenju najbolji trkaći vikend sezone. Naravno da tamo želim pobijediti više nego bilo gdje drugdje, ali to ništa ne mijenja. Vjerojatno mi to radi malu smetnju na pozitivan način, rekao bih da je to više od pritiska”, kaže Lando Norris.

Britanac je imao solidnu utrku u Austriji gdje je uspio odoljeti pritisku Piastrija te izbrisati i koliko god je to moguće ispraviti grešku iz Kanade kada se sudario s Oscarom, što ga je prisililo na odustajanje.

“Ne moram se nikome dokazivati. Iskreno, najviše volim dokazivati ​​se samom sebi. Bio je to čist i dobar vikend. Osjećao sam se dobro u bolidu i nastupio sam točno onako kako sam želio. To ne dolazi samo od sebe, puno više radim”, rekao je Norris u Spielbergu.

Norris je u posljednje vrijeme pokazao neke znakove poboljšanja. Pobijedio je u dvije od posljednje četiri utrke, a posebno bi ga trebala zadovoljiti činjenica da je imao pole positione i u Austriji i u Monaku, gdje je pobijedio.

Kvalifikacije su možda Norrisov najveći problem sezone, ali čak i to sada izgleda puno bolje nego što je bilo prije.

