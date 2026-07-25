Norris opleo po vodstvu Formule 1 pa dobio ekspresan odgovor: ‘Svi su imali koristi’

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AP Photo/Andy Wong, Pool via Guliver

Lando Norris je oštro kritizirao vodstvo Formule 1, optužujući ih da svjetsko prvenstvo tretiraju isključivo kao posao, dok zanemaruju sam sport.

Vozač McLarena izrazio je svoje nezadovoljstvo uoči Velike nagrade Mađarske, posebno ukazujući na kontroverzne nove propise u vezi s hibridnim motorima.

Prema riječima vozača, ova su pravila učinila pretjecanja nasumičnima, što je izazvalo frustraciju među vozačima i dugogodišnjim navijačima, čak i ako privuku novu publiku. Kritika je usmjerena na vlasnike natjecanja, američku kompaniju Liberty Media, i njezinog izvršnog direktora Stefana Domenikalija.

Norris smatra da su komercijalni interesi preuzeli prednost pred kvalitetom natjecanja.

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“Danas Formulu 1 pokreće činjenica da je to posao, a ne želja za unapređenjem sporta. Glavni cilj je zaraditi što više novca. To nije pravi pristup i sport se ne bi trebao tako voditi. Problem je u hibridima, podjeli snage 50-50 i svemu što dolazi s tim. Ta su pravila uvedena jer su privukla nove momčadi, što znači veći profit“, izjavio je.

Aludirao je na Audi, kojeg je Formuli 1 privuklo upravo obećanje nove hibridne tehnologije. U međuvremenu, njemački je proizvođač smanjio svoje planove za potpuni prelazak na električna vozila zbog prodaje koja je bila niža od očekivane.

Glasnogovornik Formule 1 odgovorio je na Norrisove optužbe.

“Vozače se sluša više nego ikada prije. Sportski aspekt na stazi jest i uvijek će biti prioritet. Svi su imali koristi od komercijalnog uspjeha Formule 1, uključujući i same vozače. Odluke se donose kako bi se postigao najbolji strateški ishod za sve: navijače, momčadi i partnere“, izjavio je glasnogovornik.