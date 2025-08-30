Norris nastavio s dominacijom i pred kvalifikacije u Zandvoortu

Podijeli :

AP Photo/Peter Dejong via Guliver

Vozač McLarena Lando Norris bio je najbrži na trećem slobodnom treningu uoči Velike nagrade Nizozemske, 15. utrke sezone Formule 1.

Britanac, koji je također završio na vrhu prvog dana akcije, najbrži krug u Zandvoortu završio je za 1:08.972 minute, 242 tisućinke ispred svog timskog kolege Oscara Piastrija. Najbliži McLarenovom dvojcu bio je George Russell u Mercedesu, koji je zaostajao za svojim sunarodnjakom gotovo devet desetinki.

Norris je na posljednjem slobodnom treningu nastavio tamo gdje je stao dan ranije, dok je Piastri nastavio zaostajati, posebno zbog svog vremena u trećem sektoru. Razlike u odnosu na njihove rivale znatno su veće nego što je bio slučaj u petak, a Russell se istaknuo, iako je imao mali incident, jer se zamalo sudario s Fernandom Alonsom na ulazu u boks, ali je kontakt izbjegnut.

Srećom, na trećem treningu nije bilo incidenata, kao što ih je bilo nekoliko u petak, a najbolju trojicu slijedio je Carlos Sainz Jr. u Williamsovom bolidu, ispred branitelja naslova Maxa Verstappena, vozača Ferrarija Charlesa Leclerca i timskog kolege Alexa Albona. Lance Stroll, Isaac Hadjar i Alonso također su se plasirali među prvih 10.

Kvalifikacije u Zandvoortu počinju u 15 sati, dok je Velika nagrada Nizozemske na rasporedu u isto vrijeme u nedjelju, sve pratite na SK3.

