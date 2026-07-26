Norris nakon drame obranio pole position i slavio na VN Mađarske

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(AP Photo/Darko Vojinovic) via Guliver Image

Lando Norris pobjednik je Velike nagrade Mađarske. Englez je utrku započeo s pole positiona, ali to na startu nije uspio obraniti te ga je momčadski kolega iz McLarena Oscar Piastri prestigao i to mjesto čuvao dobrim dijelom utrke. Međutim, nakon druge promjene guma Piastri je zapeo u prometu te je bio u kontaktu s vozačima koje je prolazio za krug. Norris je to iskoristio i preuzeo vodstvo te je na kraju upisao prvu pobjedu sezone. Na drugom mjestu završio je Max Verstappen dok je treće mjesto pripalo Andrei Kimiju Antonelliju.

Oscar Piastri imao je sjajan start s treće pozicije te je već do trećeg zavoja preuzeo vodstvo. Njegov momčadski kolega Lando Norris pao je na drugo mjesto, dok je Charles Leclerc izgubio tri pozicije pa se Max Verstappen probio na treće. Najviše je izgubio George Russell, koji je sa sedmog mjesta pao sve do 18. Ferrarijevi vozači jedini su među vodećima krenuli na mekim gumama, no nisu uspjeli iskoristiti prednost takve strategije.

Piastri je u uvodnim krugovima stvorio oko sekundu prednosti ispred Norrisa, dok se iza njih vodila borba za treću poziciju. Lewis Hamilton pritiskao je Verstappena, koji se tijekom utrke žalio na probleme s bolidom, ali je ipak uspijevao zadržati prednost. Hamilton je u 14. krugu prvi među vodećima otišao po tvrde gume, a krug kasnije isto je učinio i Verstappen. Britanac je nakratko profitirao i našao se ispred Nizozemca, no Verstappen ga je već u sljedećem krugu agresivnim potezom u prvom zavoju ponovno prestigao. Nakon toga u bokseve su otišli i vozači McLarena, najprije Piastri, zatim Norris, koji se na stazu vratio iza momčadskog kolege.

Sljedećih desetak krugova Norris je vozio unutar sekunde iza Piastrija, ali na Hungaroringu nije pronašao priliku za pretjecanje. Hamilton je u 31. krugu ponovno promijenio gume, dok je Norris preko radijske veze izrazio nezadovoljstvo strategijom svoje momčadi, uvjeren da je imao dovoljno brzine za preuzimanje vodstva da je ranije pozvan u boks. Piastri je drugi put stao u 34. krugu, a Norris je ostao na stazi do 40. kruga.

Takav potez pokazao se presudnim. Norris se nakon izlaska iz boksa vratio ispred Piastrija, kojeg su usporili vozači zaostali za puni krug, a dodatno je izgubio vrijeme nakon kontakta s Carlosom Sainzom. Nakon što su svi vodeći odradili drugu promjenu guma, Norris je u 46. krugu prestigao Andreu Kimija Antonellija i preuzeo prvo mjesto.

Ključni trenutak utrke dogodio se u 57. krugu, kada je Piastri morao odustati zbog kvara na mjenjaču. Zbog toga je aktiviran virtualni sigurnosni automobil, što su Norris i Hamilton iskoristili za posljednji odlazak u boks. Norris je zadržao vodstvo, dok se Hamilton na stazu vratio kao treći.

Nedugo potom Hamilton je morao prepustiti poziciju Antonelliju jer ga je pretekao tijekom izlaska iz boksa za vrijeme VSC-a. Njegovi problemi nastavili su se u završnici, kada je u 67. krugu kažnjen s pet sekundi zbog prebrze vožnje kroz boks, čime je ostao bez izgleda da u konačnom poretku završi ispred Leclerca.