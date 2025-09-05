Norris najbrži na drugom treningu u Monzi: Ferrari ponovno dobar

Podijeli :

AP Photo / Luca Bruno via Guliver

Održan je i drugi trening na VN Italije. Nakon što je na prvom treningu najbrži bio Lewis Hamilton u Ferrariju, na drugom je ponovno talijanska momčad bila dobra. Hamilton je završio peti dok je njegov momčadski kolega Charles Leclerc bio drugi. Najbrži je na kraju bio vozač McLarena Lando Norris.

Englez je bio brži za 83 tisućinke od Leclerca te za 96 od Carlosa Sainza na trećem mjestu. Njegov momčadski kolega Oscar Piastri bio je četvrti sa zaostatkom nešto manjim od dvije desetinke (+0,181), a TOP 5 je zaključio Lewis Hamilton sa sličnim zaostatkom (+0,191).

Dominacija Ferrarija na prvom treningu Monze: Hamilton najbrži VIDEO / Mladi vozač Mercedesa zapeo u šljunku Monze i izazvao crvenu zastavu

Bila je to dobra priprema svih vozača pred subotnji dan u kojem će se dva puta izlaziti na stazu. Prvo će se odraditi trening koji je na rasporedu od 12 sati i 30 minuta, a onda će se popodne, od 16 sati voziti kvalifikacije za utrku.

Start utrke predviđen je za nedjelju u 15 sati. Vodeći vozač Formule 1 je Piastri s 309 bodova, s 24 boda više od svog momčadskog kolege Norrisa. Najbolja momčad je McLaren koji ove sezone nema pravu konkurenciju jer je na drugom mjestu Ferrari s čak 324 boda manje.