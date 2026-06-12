Norris najbrži na drugom slobodnom treningu u Kataloniji

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AP Photo/Joan Monfort via Guliver

Britanac Lando Norris u McLarenu ostvario je najbolje vrijeme drugog slobodnog treninga u Barceloni, na Velikoj nagradi Katalonije, sedmoj utrci Svjetskog prvenstva Formule 1.

Aktualni svjetski prvak Norris ostvario je vrijeme kruga od 1:15.426 te je bio brži od drugoplasiranog sunarodnjaka Georgea Russella iz Mercedesa. Australac Oscar Piastri, timski kolega Norrisa, ostvario je treće najbrže vrijeme, četvrti je bio Ferrarijev vozač Charles Leclerc, a peti Talijan Kimi Antonelli u Mercedesu.

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U uvjerljivom vodstvu ukupnog redoslijeda je Kimi Antonelli sa 156 bodova. Slijede ga Lewis Hamilton s 90, Russell s 88 i Leclerc koji ima 75 bodova.

U subotu će se voziti posljednji, treći slobodni trening, dok u 16 sati kreću službene kvalifikacije. Velika nagrada Katalonije vozi se u nedjelju s početkom u 15 sati.