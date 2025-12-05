Norris najbrži i na drugom treningu u Abu Dhabiju, Verstappen drugi, Piastri izvan TOP 10

Podijeli :

(AP Photo/Altaf Qadri) via Guliver Image

Na drugom slobodnom treningu Velike nagrade Abu Dhabija ponovno je najbrži bio Lando Norris, vodeći u ukupnom poretku. Drugi je, kao i na jutrošnjem treningu bio Max Verstappen, a ovaj put je treći bio George Russell.

McLarenov vozač nastavio je dominaciju u Ujedinjenim Arapskim Emiratima s krugom od 1:23.083. Verstappen je ovaj put bio u nešto većem zaostatku. Nakon osam tisućinki na prvom treningu, sada je to naraslo na 363. Treći George Russell zaostao je s 379 tisućinki.

Na drugom treningu su svi uobičajeni vozači bili u svojim bolidima, a ono što vrijedi izdvojiti je odličan plasman Olivera Bearmana koji je završio četvrti. Isto tako treba spomenuti i Oscara Piastrija koji je nakon propuštenog prvog treninga sada završio na 11. mjestu sa 680 tisućinki zaostatka. Australac je treći u ukupnom poretku te još uvijek sanja o naslovu svjetskog prvaka.

U subotu se nastavlja Velika nagrada Abu Dhabija. Treći trening je na rasporedu u 11 sati i 30 minuta, a kvalifikacije počinju u 15 sati. Sve to možete pratiti na Sport Klubu 1.

