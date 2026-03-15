Noćna mora za McLaren u Kini

Nijedan od vozača McLarena nije startao na drugoj utrci ovogodišnjeg prvenstva Formula 1 – Velikoj nagradi Kine.
Samo tjedan dana nakon što je Oscar Piastri izletio sa staze prilikom izlaska na start na otvaranju sezone u Australiji, ni on ni branitelj naslova Lando Norris nisu izašli na start utrke u Šangaju.
Problemi za McLaren pojavili su se prije izlaska na startni poredak, jer Norris zbog kvara elektronike nije ni izašao iz garaže. Piastri je izašao, ali se dvadesetak minuta kasnije i kod njega pojavio kvar, pa su ga mehaničari vratili u boks.
Iako su svi u momčadi pokušali omogućiti Piastriju i Norrisu izlazak na stazu, ponestalo im je vremena i to nije bilo moguće. Epilog je da Australac nakon dvije utrke sezone nema nijedan krug u utrci, jer se sprint ipak ne računa u tu statistiku, dok aktualni prvak nakon dvije utrke ima 15 bodova. McLaren, kao osvajač naslova u konkurenciji konstruktora u posljednje dvije godine, ima samo 18 bodova nakon rundi u Australiji i Kini.
Prva prilika za popravak za britansku momčad bit će Velika nagrada Japana, od 27. do 29. ožujka, a potom slijedi stanka do početka svibnja, nakon otkazivanja rundi u Bahreinu i Saudijskoj Arabiji zbog rata na Bliskom istoku.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!