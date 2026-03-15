Noćna mora za McLaren u Kini

Podijeli :

AP Photo/Andy Wong, Pool via Guliver

Nijedan od vozača McLarena nije startao na drugoj utrci ovogodišnjeg prvenstva Formula 1 – Velikoj nagradi Kine.

Samo tjedan dana nakon što je Oscar Piastri izletio sa staze prilikom izlaska na start na otvaranju sezone u Australiji, ni on ni branitelj naslova Lando Norris nisu izašli na start utrke u Šangaju.

POVEZANO Formula 1 i službeno objavila da su otkazane dvije utrke

Problemi za McLaren pojavili su se prije izlaska na startni poredak, jer Norris zbog kvara elektronike nije ni izašao iz garaže. Piastri je izašao, ali se dvadesetak minuta kasnije i kod njega pojavio kvar, pa su ga mehaničari vratili u boks.

Iako su svi u momčadi pokušali omogućiti Piastriju i Norrisu izlazak na stazu, ponestalo im je vremena i to nije bilo moguće. Epilog je da Australac nakon dvije utrke sezone nema nijedan krug u utrci, jer se sprint ipak ne računa u tu statistiku, dok aktualni prvak nakon dvije utrke ima 15 bodova. McLaren, kao osvajač naslova u konkurenciji konstruktora u posljednje dvije godine, ima samo 18 bodova nakon rundi u Australiji i Kini.

Prva prilika za popravak za britansku momčad bit će Velika nagrada Japana, od 27. do 29. ožujka, a potom slijedi stanka do početka svibnja, nakon otkazivanja rundi u Bahreinu i Saudijskoj Arabiji zbog rata na Bliskom istoku.