Nije prvi put da se trojica bore za naslov u F1, ali ovaj podatak se neće svidjeti Norrisu

Prvi put od 2010. imamo situaciju da u posljednju utrku ulaze trojica vozača s makar matematičkim šansama da na kraju postanu prvaci. U prethodnim slučajevima raspleti su bili izuzetno zanimljivi.

Trenutačno vodi Lando Norris iz McLarena sa 408 bodova, drugi je aktualni prvak Max Verstappen iz Red Bulla sa 396, a treći Oscar Piastri iz McLarena sa 392 boda. S obzirom na to da se za pobjedu dobiva 25 bodova, Norrisova prednost od 12, odnosno 16 bodova na prvi pogled djeluje velika, ali ipak nije prednost koja mu jamči mirnu utrku u Abu Dhabiju.

Norris sigurno osvaja naslov ako utrku u Abu Dhabiju završi na postolju. Sve ispod toga tjera ga da gleda što rade konkurenti. S obzirom na to da u čak šest utrka, uključujući posljednje dvije, nije završio na postolju, iako McLaren po svim parametrima ima najjači bolid, može se reći da ima razloga za strah. A ima i zbog tradicije.

Jer ovo nije prvi put u Formuli 1 da tri ili više vozača ulaze u posljednju utrku s barem matematičkim šansama za naslov. Samo u ovom stoljeću bile su dvije takve situacije. I u obje glavni u poretku prije posljednje utrke na kraju nije uspio osvojiti naslov. Štoviše, računajući i prošlo stoljeće, u posljednje četiri takve situacije lider je u finalnoj utrci izgubio titulu. Posljednji put kada je vodeći pred zadnju utrku i osvojio naslov bilo je 1982.

Tada je Finac Keke Rosberg u Williamsu nakon Monze vodio s 42 boda, imao je tri više od Francuza u Ferrariju Didiera Pironija, dok je šanse za naslov imao i Britanac John Watson u McLarenu s 33 boda. Minimalne šanse, jer se za pobjedu dodjeljivalo devet bodova, pa je Watson morao pobijediti u posljednjoj utrci u Las Vegasu, a da Rosberg ne osvoji bodove. No, to je samo nominalno bila borba trojice, jer Pironi nije nastupio na posljednje četiri utrke zbog teške nesreće u Njemačkoj. Rosberg je na kraju završio peti u Las Vegasu i osvojio naslov.

Ako gledamo regularne okolnosti, kada su sva trojica vozila finalnu utrku, posljednji put da se borba trojice za naslov završila povoljno za lidera bilo je 1974. Tada je Emerson Fittipaldi u McLarenu odbio nalete švicarskog asa u Ferrariju Claya Regazzonija i Južnoamerikanca u Fordu Jodyja Schecktera. Od tada se pet puta dogodilo da se trojica vozača bore za naslov u zadnjoj utrci — i svaki put bi vođa ostao praznih ruku.

To se dogodilo 1981., kada je lider bio Argentinac Carlos Reutemann u Williamsu, a na kraju je slavio slavni Brazilac Nelson Piquet u Brabhamu. Dvije godine kasnije, opet je Piquet ušao kao drugi, dok je prvi bio Alain Prost u Renaultu, a na kraju su sva trojica zamijenila pozicije u ukupnom poretku. Treći je ostao Francuz René Arnoux u Ferrariju. Lude osamdesete krunisane su 1986. u jednoj od najnapetijih završnica. S jedne strane Williamsov tandem Nigel Mansell – Nelson Piquet, a s druge as McLarena Alain Prost. Mansell je vodio s 70 bodova, Prost je imao 64, a Piquet 63. Mansell je imao otvoren put s pole positionom, ali je odustao, a Piquet nije uspio spasiti Williams, jer je završio drugi iza Prosta, koji je osvojio drugi od svoja četiri naslova.

Slična situacija bila je 21 godinu kasnije, 2007. S jedne strane tandem McLarena Lewis Hamilton i Fernando Alonso, a s druge usamljeni as Ferrarija Kimi Räikkönen. Ovoga puta situacija je bila još teža za Räikkönena, koji je bio treći sa 100 bodova pred zadnju utrku u Brazilu, sedam manje od Hamiltona i tri od Alonsa. Kako se za pobjedu dobivalo 10 bodova, a za drugo mjesto osam, Räikkönen je morao pobijediti, pod uvjetom da Alonso bude najviše treći, a Hamilton tek šesti. Na kraju je Räikkönen pobijedio, Alonso završio treći, a Hamilton sedmi — i Finac je iz trećeg plana donio Ferrariju posljednji naslov u vozačkom prvenstvu.

Fernando Alonso i Lewis Hamilton bili su akteri posljednje ovakve borbe 2010. — povijesne, jer su tada čak četiri vozača ušla u posljednju utrku u Abu Dhabiju s makar matematičkim šansama za naslov. Hamilton je ušao kao četvrti sa 222 boda, 24 manje od lidera Alonsa u Ferrariju. Između njih bili su Red Bullovi vozači Mark Webber sa 238 i Sebastian Vettel sa 231 bodom. Na kraju, baš kao i 2007., naslov je osvojio treći. Sebastian Vettel pobjedom u Abu Dhabiju završio je prvenstvo s 256 bodova; Alonso je bio sedmi, Webber osmi, a Hamilton drugo mjesto iza Vettela nije mogao pretvoriti u išta više od četvrtog u ukupnom poretku.

Dakle, često se događalo da prvoplasirani u ovakvim situacijama na kraju izgubi naslov. Koliko god se čini da Norris ima lagan posao, možda je psihološki lakše Maxu Verstappenu i Oscaru Piastriju, koji znaju da moraju dati sve od sebe da pobijede, jer samo tako mogu iskoristiti eventualni veliki kiks Norrisa — a njih je ove sezone bilo. Nema sumnje, iako se čini da je vozač McLarena u izuzetno povoljnoj poziciji, očekuje nas luda utrka u Abu Dhabiju posljednjeg vikenda sezone. I to već nadolazećeg vikenda.

