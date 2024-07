Na rasporedu je Silverstone: Hoćemo li opet gledati okršaj Norrisa i Verstappena za pobjedu?

Podijeli :

AP Photo/Christian Bruna via Guliver

Formula 1 se vraća nakon samo tjedan dana i to na stazu na kojoj je sve počelo 1950. godine, a još uvijek su svježi dojmovi iz prošle utrke u Austriji kada su se Max Verstappen i Lando Norris sudarili u dvoboju za pobjedu – donosimo sve informacije o stazi Silverstone, gumama i povijesti najdugovječnije utrke u kalendaru.

Još uvijek se nisu slegli dojmovi od uzbudljive i pomalo kontroverzne prošle utrke prvenstva na Red Bull Ringu, a već nam slijedi nova postaja prvenstva i to na legendarnom Silverstoneu na kojem će se voziti 58. put u povijesti (59. puta ukoliko računamo i VN 70. obljetnice 2020. koja je bila druga utrka na istoj stazi u tjedan dana), donosi MAXF1.net.

Verstappen i Norris su pet od posljednjih sedam utrka završili na prva dva mjesta, a bez sudara u 64. krugu VN Austrije to je trebalo biti šest od posljednjih sedam utrka.

Budući da su McLaren i Red Bull trenutno najbrži, a Verstappen i Norris vrlo konstantni u izvlačenju maksimuma iz svojih bolida, ne bi trebalo čuditi ako i ovoga vikenda budu vodili glavnu riječ u borbi za pobjedu.

Ali taj scenarij je nakon sudara u Austriji još intrigantniji jer se postavlja pitanje koliko će agresivni biti u eventualnom novom okršaju na stazi na kojoj su i prošle godine vodili borbu za pobjedu.

Prošlogodišnja superiornost Red Bulla omogućila je Verstappenu da rano prestigne Norrisa koji je odjurio u vodstvo na startu i bez problema kontrolira utrku s vrha, ali ove godine McLaren je puno bliži i čini se da na većini staza može parirati Red Bullu ili čak biti malo brži dok je zanimljiva tema i uspon Mercedesa koji je, čini se, prestigao Ferrari.

KARAKTERISTIKE STAZE

Staza dugačka 5861 metara peta je najduža u kalendaru nakon Spa-Francorchampsa (7004 m), Jeddaha (6175 m), Las Vegasa (6120 m) i Bakua (6003 m). Sastoji se od 18 zavoja i jedna je od najuzbudljivijih i također jedna od najzahtjevnijih za gume.

Neke kombinacije zavoja, poput onih od 10 do 14 – Maggotts, Becketts i Chapel – izvode se velikom brzinom i generiraju bočne sile na gume i vozače od preko 5g – prosječna brojka na Silverstoneu slična je onoj viđenoj na Spa i Suzuki.

To, zajedno s drugim tehničkim aspektima, znači da su, kao što je ovdje uvijek slučaj, gume odabrane za ovu rundu su najtvrđe moguće, C1 kao P Zero hard, C2 kao P Zero medium i C3 kao P Zero soft. Prednja je osovina pod najvećim opterećenjem, a više desnih zavoja znači da se prednja lijeva guma koja se najviše troši.

Vrijeme u Engleskoj ljeti uvijek može biti vrlo promjenjivo, što je još jedan čimbenik koji treba uzeti u obzir, pogotovo zato što se uvjeti mogu promijeniti vrlo brzo.

Prošle je godine cijela utrka vožena po suhom, sa softom koji je bio donekle iznenađujući protagonist, a samo dvije momčadi ga nisu koristile. Međutim, najčešće korištena guma bila je medium koji je korišten za polovicu ukupne kilometraže.

Velika većina vozača odlučila se za strategiju jednoga zaustavljanja, iako je u prošlosti strategija s dva zaustavljanja bila popularan izbor.

Na ovoj utrci prošle godine, Pirelli je predstavio novu konstrukciju guma kako bi se nosio s povećanjem opterećenja uočenim tijekom prvih nekoliko utrka sezone, budući da su te sile premašile prosječne brojke viđene iz simulacija koje su pružile momčadi tijekom prethodne zime.

Bez promjene performansi guma na bilo koji način, konstrukcija je dokazala svoju vrijednost i koristit će se do kraja sezone 2024. iako je došlo do povećanja od oko 10% u opterećenju koje generiraju ovogodišnji bolidi u usporedbi s brojkama viđenim na kraju prošle sezone.

Samo su dvije utrke u povijesti bile stalni domaćini u kalendaru Formule 1, VN Velike Britanije i VN Italije, po 74 puta. Silverstone je stoga ovog vikenda domaćin 75. VN Velike Britanije, 58. koja se održava na ovoj stazi. Utrka je također održana dvanaest puta u Brands Hatchu i pet puta u Aintreeju. Godine 2020. Silverstone je bio domaćin dodatne utrke, slaveći 70. godišnjicu prvenstva u sezoni pogođenoj COVID-19 pandemijom.

Silverstone je dom britanskog motorsporta i na njemu se 1950. godine vozila prva utrka Svjetskog prvenstva Formule 1. Velike Nagrade Velike Britanije vozile su se i na Brands Hatchu i Aintreeu, a od 1987. ta privilegija pripada isključivo Silverstoneu. Kako bi stazi osigurali dugoročnu budućnost, organizatori su posljednjih godina izvršili brojne modifikacije, kako na samoj konfiguraciji staze, tako i na njezinu okruženju.

Silverstone Wing, što je ime novih bokseva, ključan je čimbenik koji je umirio Berniea Ecclestonea i njegove stalne kritike koje su se ponajviše odnosile na male garaže i centar za medije. Novi dio staze, tzv. ‘Arena’, podijelio je mišljenja. Stara Abbey šikana bila je jedno od najboljih mjesta za pretjecanje, a prizor bolida koji nestaju pod mostom i punim gasom prolaze desni zavoj bio je jedan od najboljih koje ste mogli vidjeti.

Richard Phillips, šef menadžmenta na Silverstoneu, priznao je: “Mnogima će nedostajati prizor modernih bolida koji ubrzavaju kroz Bridge,” dok je bivši predsjednik BRDC-a Damon Hill rekao: “Ako očekujete da ću reći da je to fantastično, bojim se da to neću moći učiniti. Vozači vole brze i uzbudljive zavoje. Kao i publika.”

Čak i s DRS-om na National Straightu, Brooklands nije prirodno mjesto za pretjecanje, što će potvrditi svaki ljubitelj utrka touring automobila. I dok je uklanjanje jednog od najboljih dijelova staze nedvojbena šteta, riječ je o maloj cijeni koju je Silverstone morao platiti kako bi dugoročno opstao u Formuli 1.

Navedenim promjenama nisu se bitno promijenili izazovi koje bolidi i vozači moraju svladati. I dalje je potrebna prilično velika razina downforcea, potrošnja guma vrlo je visoka, ali se zato kočnice ispodprosječno troše. Silverstone je i dalje jedna od najbržih staza u kalendaru Formule 1 i testira sposobnosti bolida u brzim zavojima do krajnjih granica.

Formulu 1 pratite ekskluzivno na Sport Klubu!

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.