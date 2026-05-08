Mlada zvijezda Formule 1: Ovo je tek početak

Michael Potts BSR Agency via Guliver

Kimi Antonelli je s tri pobjede u prve četiri utrke nove sezone prvo ime Formule 1. Mladi Talijan unatoč tome smiruje strasti i upozorava kako je još prerano govoriti o naslovu svjetskog prvaka.

Nakon pobjeda u Šangaju i Suzuki, vozač Mercedesa Kimi Antonelli zadržao je izvrsnu formu i tijekom neočekivane petotjedne stanke te zablistao i na Floridi. Nakon što je uvodnu utrku u Australiji dobio njegov momčadski kolega George Russell, nastavak sezone protekao je u znaku Talijana.

Antonelli je prvi vozač nakon Ayrtona Senne i Michaela Schumachera koji je prva tri “pole positiona” u karijeri osvojio na tri utrke zaredom, čime je dodatno nadogradio prošlogodišnju debitantsku sezonu u kojoj se tri puta popeo na pobjedničko postolje.

“Početak utrke nije bio tako loš kao u sprintu – bio je malo bolji. Nisam očekivao da će Leclerc tako rano kočiti, pa sam u želji da izbjegnem sudar blokirao kočnice. Imao sam i malo sreće s incidentom oko Verstappena u drugom zavoju“, prisjetio se samog početka utrke u Miamiju Antonelli, koji je na kraju slavio unatoč problemima s mjenjačem.

“Napravio sam manju pogrešku pri upravljanju energijom dok sam pokušavao prestići Leclerca, pa sam izgubio mjesto u odnosu na Norrisa, ali tempo je bio dobar i uspio sam ostati blizu. U nastavku je momčad imala sjajnu strategiju, pogodili smo s bržom zamjenom guma i uspjeli smo utrku privesti kraju, iako nije bilo lako.“

Antonelli nakon četiri utrke drži vrh poretka vozača sa 100 bodova, odnosno 20 više od momčadskog kolege Russella. Prvi vozač Ferrarija, Charles Leclerc, slijedi na trećem mjestu sa 63 boda, dok branitelj naslova Lando Norris ima 51 bod na četvrtom mjestu.

“Ovo je tek početak, dug je put do naslova. Ali radimo nevjerojatno naporno, momčad obavlja fantastičan posao i bez njih ne bih bio ovdje – zato najveće zasluge pripadaju njima i mojoj obitelji. Uživat ću u ovoj pobjedi, a potom se vraćamo poslu jer je utrka u Kanadi već za dva tjedna“, zaključila je nova zvijezda Formule 1.