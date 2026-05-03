Mercedesova dominacija se nastavlja: Antonelli upisao treću uzastopnu pobjedu i povećao prednost na vrhu

Podijeli :

(AP Photo/Marta Lavandier) via Guliver Image

Kimi Antonelli u bolidu Mercedes Slavio je na Velikoj nagradi Miamija i tako upisao treću uzastopnu pobjedu. U nepredvidivoj utrci obilježenoj incidentima, sigurnosnim automobilom i kišom, drugo mjesto pripalo je Landu Norrisu iz McLarena, dok je treći završio njegov timski kolega Oscar Piastri, koji je u završnom krugu prestigao Charlesa Leclerca i ostavio Ferrari bez plasmana na postolje.

Iako je krenuo s pole positiona, Antonelli je loše startao i odmah izgubio vodeću poziciju. Leclerc je iskoristio borbu s Norrisom i probio se na čelo, dok je Max Verstappen imao najlošiji početak jer se izvrtio i pao s druge na devetu poziciju. Već u šestom krugu na stazu je izašao sigurnosni automobil nakon što su Isack Hadjar i Pierre Gasly završili u zidu, čime je za obojicu utrka bila završena.

Norris pobjednik sprinta u Miamiju Norrisu pole position za sprint u Miamiju, Antonelli mu ‘puše za vratom’

Tijekom tog razdoblja Verstappen je otišao u boks po tvrđe gume, a utrku su ubrzo zbog tehničkih problema morali napustiti Liam Lawson i Nico Hülkenberg. Najava kiše dodatno je zakomplicirala strategije momčadi dok je Leclerc i dalje držao vodstvo ispred Norrisa i Antonellija.

Nakon restarta Norris je pojačao tempo i u 14. krugu prestigao Leclerca, a odmah zatim isto je učinio i Antonelli, pa je vozač Ferrarija u kratkom razdoblju pao na treće mjesto. Problemi za Ferrari su se nastavili kada je Leclerc nakon odlaska u boks izgubio mnogo pozicija i vratio se tek kao dvanaesti, iza Georgea Russella, pritom nezadovoljan odlukom momčadi.

Kiša koja je počela sredinom utrke izazvala je novi val ulazaka u boks i dodatno promiješala poredak. U 29. krugu Antonelli se vratio na prvo mjesto nakon što je prestigao Verstappena, a ubrzo ga je prošao i Norris. Iako je kasnije prijavio probleme s mjenjačem, Antonelli je uspio zadržati vodstvo.

U završnici se vodila žestoka borba za treće mjesto. Leclerc je sustigao Verstappena i nakon nekoliko pokušaja ga prestigao, no Nizozemac je nakratko uzvratio prije nego što je ponovno izgubio poziciju. U međuvremenu ih je sustigao Piastri, koji je najprije prošao Verstappena, a zatim u posljednjem krugu i Leclerca. Vozač Ferrarija potom se izvrtio i dodatno pao u poretku, iza Verstappena i Russella.

Antonelli je ovom pobjedom dodatno povećao prednost u ukupnom poretku i sada ima 100 bodova, 20 više od Russella. Leclerc drži treće mjesto sa 63 boda, dok je Norris četvrti s 51 bodom.