Mercedes dominira – Russell do pole positiona u sprint utrci u Kini

Britanac George Russell ( Mercedes) startat će s pole positiona u prvoj sprint utrci sezone u subotu na Velikoj nagradi Kine, nakon što je u petak u Šangaju bio najbrži u kvalifikacijama
Russell tako nastavlja svoju dominaciju na otvaranju sezone nakon što je prošli vikend pobijedio na VN Australije u Melbourneu.
Britanac je u utrci od 19 krugova iaz sebe ostavio svog momčadskog kolegu Talijana Kimija Antonellija.
Aktualni svjetski prvak Lando Norris (McLaren) startat će s treće pozciije, a Lewis Hamilton (Ferrari) s četvrte.
