McLaren se ipak žalio, Norris ipak na postolju u Austinu?!

AP Photo/Peter Dejong via Guliver

Tim McLarena pokrenuo je proces revizije kazne koju je Lando Norris dobio na Velikoj nagradi Sjedinjenih Država, što je samo prvi korak u pokušaju da se ona poništi.

Pet sekundi dodano je Norrisu nakon što je pretekao Maxa Verstappena sa staze dok su se borili za postolje u Austinu. Aktualni prvak praktički je izgurao Britanca sa staze, pa je i sam izašao van terena, ali je na kraju ipak završio na trećem mjestu jer je vozač McLarena u cilju bio samo četiri sekunde ispred njega.

Na Velikoj nagradi Sjedinjenih Država slavio je Charles Leclerc u Ferrariju, ispred momčadskog kolege Carlosa Sainza Juniora.

Saslušanje o kazni održat će se od 14.30 po lokalnom vremenu u Mexico Cityju (22.30 po srednjoeuropskom vremenu) uoči ovotjedne Velike nagrade Meksika. McLaren će tom prilikom Svjetskoj automobilističkoj federaciji morati dostaviti nove i relevantne dokaze koji nisu bili dostupni vodstvu utrke u trenutku donošenja odluke. Prema članku 14.1.1 FIA-inog međunarodnog sportskog kodeksa, samo u tom slučaju može postojati mogućnost preispitivanja odluke.

Članovi direkcije utrke koji su donijeli odluku o Austinu bit će nazočni saslušanju putem videolinka, a ono će imati dva dijela, s tim da će drugi dio biti tek ako se utvrdi da postoji osnova za ponovno odlučivanje o kazni.

Slična situacija dogodila se nakon utrke u Brazilu 2021. godine, kada je Mercedes pokušao dokazati da je Verstappen prekršio pravila kada se borio s Lewisom Hamiltonom. Njemački tim iskoristio je u svoju korist činjenicu da je tijekom utrke korištena snimka sa stražnje kamere iz bolida nizozemskog vozača, dok je ona s prednje strane bila dostupna tek po završetku utrke. To se dogodilo i u Teksasu, budući da se tijekom prijenosa moglo vidjeti što bilježi kamera okrenuta prema stražnjem dijelu Verstappenovog bolida.

Za sada nije jasno koje nove dokaze McLaren planira iznijeti u pokušaju da Norrisu ukine kaznu. Zahtjev Mercedesa prije tri godine odbijen je jer iako je nova snimka pružila nove dokaze, nije bila dovoljna da se pokrene proces da se odluči je li kazna za Verstappena potrebna.

Ako bi Norrisu bila ukinuta kazna, to bi značilo da bi Verstappen i on zamijenili mjesta u poretku, no ostaje za vidjeti hoće li se to dogoditi.

Sezona u Formuli 1 nastavlja se ovog vikenda Velikom nagradom Meksika koja počinje u petak u 20.30 sati uz prijenose na Sport Klubu HD, a zatim sve pratimo na SK3.