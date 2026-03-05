Lewis Hamilton: Neću se umiroviti dok ne odvozim utrku u Africi

Podijeli :

nordphotoxGmbHx/xBratic nph00250 via Guliver Image

Sedmerostruki svjetski prvak u Formuli 1 Lewis Hamilton nalazi se u 42. godini života, no još uvijek ne razmišlja o mirovini dok nastupa za Ferrari.

Prije početka sezone dao je izjavu u kojem je dao naslutitit kada bi se mogao umiroviti.

“Ne želim napustiti sport bez da se utrkujem u Africi. Oni mi govore određene datume, a ja samo mislim kako mi ponestaje vremena. Svakako ću biti tu neko vrijeme dok se to ne dogodi”, rekao je Lewis Hamilton.

“To je najljepši dio svijeta i ne sviđa mi se što toliki dio svijeta posjeduje i uzima puno iz Afrike i da nitko o tome ne priča. Nadam se da će se ljudi koji vladaju tim raznim zemljama ujediniti i vratiti Afriku u ‘svoje ruke'”, zaključio je Englez.