Leclerc osvojio Veliku nagradu Britanije i slavio nakon skoro dvije godine čekanja

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(AP Photo/Morgan Harlow) via Guliver Image

U nedjelju popodne održana je Velika nagrade Velike Britanije, deveta utrka ove sezone. Iako je Mercedesov Andrea Kimi Antonelli bio na pole positionu, na kraju je slavio Charles Leclerc, vozač Ferrarija. Na drugom mjestu završio je George Russell iz Mercedesa dok je Leclercov momčadski kolega Lewis Hamilton zbog odluke svoje ekipe da ga pozovu u boks, završio na trećem mjestu iako je nekoliko krugova prije kraja bio na drugoj poziciji.

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