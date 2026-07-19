Kimi Antonelli osvojio Veliku nagradu Belgije

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Eibner-Pressefoto Alexander Neis via Guliver

U jednoj od najmonotonijih utrka sezone, ako uzmemo u obzir broj pretjecanja i dvoboja na stazi, vodeći u ukupnom poretku Kimi Antonelli ostvario je dvostruki trijumf.

Osvojio je Veliku nagradu Belgije i maksimalno povećao prednost nad klupskim kolegom Georgeom Russellom, koji je odustao nakon incidenta s Lewisom Hamiltonom već u prvom krugu.

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Upravo je Hamilton plasmanom na četvrto mjesto prestigao bivšeg klupskog kolegu Russella u ukupnom poretku te je nakon desete utrke sezone izbio na drugo mjesto.

Ispred Britanca kroz cilj na stazi Spa-Francorchamps prošli su Charles Leclerc, koji je pratio Antonellija do posljednjeg kruga na sekundu i pol do dvije zaostatka, no bez prilike da ga ozbiljnije ugrozi, dok je treće mjesto pripalo sjajnom Maxu Verstappenu u Red Bullu.

Nizozemac nije dopustio Hamiltonu da ga stigne, a kamoli prestigne, iako je potjera trajala praktički otkako je sedmerostruki prvak odradio kaznu od pet sekundi, nakon što je direkcija utrke procijenila da je upravo on kriv za Russellovo izlijetanje.

Lando Norris startao je s 13. mjesta, iako je u kvalifikacijama osigurao treću poziciju. Kažnjen je pomicanjem za deset mjesta unatrag jer je njegov McLaren premašio dopušteni sezonski broj pogonskih jedinica. Utrku je na koncu završio kao šesti.