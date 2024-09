Iz Red Bulla poručili: Nije istina da se naš pad dogodio s odlaskom Neweya

Podijeli :

AP Photo/Joan Monfort via Guliver Images

Red Bullov motorsport savjetnik Helmut Marko i šef momčadi Christian Horner ne misle da je odlazak Adriana Neweya uzrok trenutnih problema koje imaju s balansom svoga bolida RB20 jer su slične probleme iskusili i ranije, ali se nisu toliko vidjeli jer su imali veliku prednost pred suparnicima.

Unatoč dominantnom otvaranju sezone, Red Bull je u drugoj trećini prvenstva postupno padao u konkurentnosti, a sve su izraženiji problemi s balansom odnosno prevelikom razlikom u prianjanju prednje i stražnje osovine, što dovodi do prevelikoga podupravljanja ili preupravljanja, problema s vozljivošću, sporijih vremena po krugu i veće potrošnje guma, donosi MAXF1.net.

Problemi s bolidom i pad konkurentnosti vremenski se poklopio i s objavom da momčad napušta Newey koji bi do iduće utrke prvenstva u Azerbajdžanu trebao biti potvrđen kao tehnički direktor Aston Martina.

Ali Marko i Horner odbacuju takve tvrdnje i kažu da Newey već duže vremena nije uključen u razvoj i da su slične probleme znali imati i ranije.

“Naravno, postoji mišljenje među obožavateljima da naš pad ima veze s odlaskom Adriana Neweyja, ali to nije točno jer Newey u proljeće više nije bio uključen u sve detalje razvoja vozila,” rekao je Marko u svojoj kolumni za Speedweek.

“Ono što se ne može poreći, naravno, jest da je Newey, čovjek s nevjerojatnim iskustvom, i to ga je uvijek odlikovalo. Ali naš problem leži negdje drugdje.”

“Primjeri Mercedesa i, u manjoj mjeri, Ferrarija pokazali su koliko je teško raditi s ovim bolidima. Uzeli smo bolid koji je dominirao u prvih nekoliko utrka i pretvorili ga u više manje nepredvidljiv i vrlo težak bolid za vožnju.”

“Objašnjavamo ove fluktuacije performansi govoreći da smo stvorili bolid koji je izuzetno osjetljiv na najmanje promjene, bilo da se radi o vanjskoj temperaturi, drugoj smjesi gume ili manjoj količini goriva u bolidu. Ali dobar balans je nestao.”

“Ostajem optimist, imamo vrlo širok tehnički tim i uvjeren sam da možemo riješiti ovaj problem. Ključno pitanje je kako ćemo pronaći dobar balans bolida iz prvoga dijela sezone?”

“I dalje bismo imali sve ove probleme jer su problemi već bili tu”, rekao je Horner o utjecaju Neweyeva odlaska.

“A doprinos jednog čovjeka nikad ne bi mogao biti tako dramatičan tako brzo. Ovo je započelo i doista se istaknulo u Miamiju, a Adrian je bio uključen do petka u Miamiju. Dakle, nema šanse da bi to tako brzo utjecalo.”

Na pitanje bi li Newey mogao vidjeti rješenje problema, Horner je rekao: “Ali on bi radio sa svim istim ljudima. F1 je momčadski sport, to je momčadski problem, a momčad će doći do rješenja.”

Veliki paket nadogradnji s ciljem poboljšanja balansa je u pripremi, ali je malo vjerojatno da će se pojaviti prije VN SAD-a 20.10., s čak četiri tjedna pauze između Singapura i SAD-a.

To znači da će u Red Bullu vjerojatno morati snaći s ovim što imaju na iduće dvije utrke u Azerbajdžanu (15.9.) i Singapuru (22.9.) i nastaviti eksperimente s postavkama i različitim specifikacijama podnice i krila kako bi pokušali pronaći bolji balans.