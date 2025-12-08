Hamilton: Jedva čekam da se isključim iz svega, mobitel ide u kantu za smeće

Podijeli :

Diogo Cardoso/DeFodi Images via Guliver

Vozač Ferrarija Lewis Hamilton rekao je da jedva čeka da se potpuno isključi nakon svoje prve sezone u redovima talijanskog tima, koja je zasigurno jedna od njegovih najgorih u karijeri.

Sedmerostruki svjetski prvak početkom je godine prešao u Ferrari nakon više od desetljeća u Mercedesu, u onome što su mnogi okarakterizirali najvećim transferom u povijesti.

Međutim, na stazi je situacija bila potpuno drukčija od očekivane – i Hamilton i njegov momčadski kolega bili su od početka do kraja sezone van konkurencije za pobjede. Britanac prvi put u karijeri nije upisao niti jedno pobjedničko postolje, ali jest jednu sprint-pobjedu, dok je Leclerc sedam puta stajao na podiju.

Svoju prvu sezonu u Ferrariju Leclerc je završio s 86 bodova manje od momčadskog kolege.

“Trenutno se radujem samo pauzi, tome da se potpuno isključim. Tome da ne pričam ni s kim. Nitko mi neće moći ući u trag ove zime. Neću imati mobitel sa sobom. Radujem se tome, iskreno. Želim samo da se isključim iz Matrixa. Mobitel uvijek imam sa sobom, ali ovoga puta ide u kantu za smeće“, najavio je Hamilton.

Sljedeća sezona Formule 1 označit će početak nove ere prvenstva, budući da nas čekaju najveće promjene propisa u posljednjih nekoliko desetljeća. U Ferrariju su još u travnju fokus prebacili na 2026. godinu, ali hoće li se to isplatiti saznat ćemo počevši od Velike nagrade Australije, koja je na programu od 6. do 8. ožujka na stazi „Albert Park“.