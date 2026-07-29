Formula 1 ima plan ako ne završi sukob na Bliskom Istoku

Domenicali je istaknuo da će konačna odluka biti donesena do sredine rujna.

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“Za nas su danas utrke u Kataru i Abu Dhabiju potvrđene i već su rasprodane. To je nevjerojatan znak koliko je sport veći od svih problema u kojima naš svijet živi trenutno. Ali, naravno, ako se situacija ne popravi na način na koji vjerujemo da bi trebalo prije sredine rujna, donijet ćemo odluku. Ukoliko te utrke ne budu moguće, kraj sezone će biti u Europi, pošto nigdje drugdje ne možemo da odemo”, rekao je Domenicali.

Predsjednik Formule 1 nije otkrio gdje bi posljednja utrka mogla da bude održana ukoliko one u Kataru i Abu Dhabiju budu otkazane, ali se vjeruje da je glavni kandidat Imola.

Zbog sukoba na Bliskom istoku, točnije rata Sjedinjenih Država i Izraela s Iranom, već su otkazane utrke u Bahrainu i Saudijskoj Arabiji ranije tijekom sezone. Prije samo nekoliko dana potvrđeno je da će Velika nagrada Bahraina ipak biti održana u rujnu, ali na stazi Sepang u Maleziji. Iako će na taj način broj utrka ove sezone, bez posljednje dvije, biti 21, čime bi se ispoštovali brojni komercijalni ugovori, Domenicali naglašava da će biti barem još jedna utrka poslije Velike nagrade Las Vegasa 21. studenoga.

“Postojala je mogućnost za održavanje dviju utrka u Las Vegasu, ali ne želimo uništiti, da tako kažem, dragulj koji raste time što bismo umanjili njegovu vrijednost. Naravno, ne smijemo zaboraviti da se u tom periodu godine borimo s NFL-om u Sjedinjenim Državama. Moramo izbjeći situacije u kojima pokušavamo se boriti s nečim tako velikim”, istaknuo je Domenicali.

Naredna sezona bi trebala početi u Bahrainu, pošto je dvije godine otvaranje bilo povjereno Australiji zbog Ramazana. Domenicali je istaknuo da postoje planovi u slučaju da se rat nastavi na sljedeću sezonu, ali da je svakako cilj da kalendar broji 24 utrke.

Formula 1 je trenutno na ljetnoj pauzi, a sezona se nastavlja Velikom nagradom Nizozemske od 21. do 23. kolovoza.