Fernando Alonso ima najljepši mogući razlog za kašnjenje u Japan

AP Photo/Heath McKinley via Guliver

Najstariji vozač u Formuli 1 dobio je dijete.

Iz Aston Martina su u srijedu priopćili kako dvostruki svjetski prvak Fernando Alonso “stiže nešto kasnije ovog vikenda iz osobnih obiteljskih razloga” na Veliku nagradu Japana.

Momčad nije željela otkriti više detalja, no potvrđeno je da je razlog rođenje prvog djeteta koje je 44-godišnji Alonso dobio s partnericom Melissom Jimenez.

“Sve je u redu i bit će u bolidu na vrijeme za petak”, dodali su iz Aston Martina.

Umjesto Alonsa, na prvom treningu će bolid voziti momčadski rezervni vozač Jak Crawford u sklopu jedne od obaveznih sesija za rookieje svake godine.