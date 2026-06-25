F1 utrka u Austriji proglašena opasnom zbog vrućine, vozači dobili posebne upute

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Međunarodna automobilistička organizacija (FIA) proglasila je Veliku nagradu Austrije, iduću utrku Svjetskog prvenstva Formule 1, opasnom zbog visokih vrućina ovih dana na europskom tlu.

Prvi put je FIA u aktualnoj sezoni objavila za neku utrku da je opasna iz ovog razloga, a to se čini ukoliko prognoze govore da će temperature za vrijeme natjecanja ići iznad 31 stupnja. Ovo je pravilo po prvi puta uvedeno prošle godine kada su zbog vrućina opasnima proglašene Velika nagrada Singapura i Sjedinjenih Američkih Država.

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Ova odluka znači da vozači imaju pravo koristiti komplet za hlađenje koji nije obavezan. No, vozači koji se ne odluče za to moraju u svom bolidu imati teret težine od pet kilograma kako ne bi bili u prednosti pred ostalima.

Očekuje se da će na Velikoj nagradi Austrije temperatura unutar bolida biti iznad 40 stupnjeva što dodatno otežava posao vozačima koji tijekom vožnje na sebi imaju i nekoliko slojeva odjeće.

U ukupnom redoslijedu Svjetskog prvenstva vodi Talijan Andrea Kimi Antonelli, vozač Mercedesa, sa 156 bodova. Prva pratnja je Ferrarijev vozač Lewis Hamilton koji ima 115 bodova, dok potom slijede George Russell sa 106, Charles Leclerc sa 75 te Lando Norris koji na petom mjestu ima 73 boda.

Velika nagrada Austrije vozi se u nedjelju s početkom u 15 sati, dok će se u petak i subotu voziti slobodni treninzi te službene kvalifikacije.