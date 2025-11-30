Evo što treba Norrisu, Verstappenu i Piastriju da bi došli do naslova prvaka

Podijeli :

AP Photo/Darko Bandic via Guliver

Nakon što Lando Norris nije uspio osigurati naslov u Kataru, ovogodišnjeg prvaka ćemo dobiti na utrci u Abu Dhabiju koju također pratite na Sport Klubu.

Max Verstappen je slavio u Kataru ispred Piastrija i Sainza, dok je Norris bio četvrti.

Uoči zadnje utrke Lando Norris drži vodstvo s 408 bodova, drugi je Max Verstappen s 396, dok je Oscar Piastri na trećem mjestu s 392 boda.

ŠTO IM TREBA ZA NASLOV?

Norris je i dalje u najboljoj situaciji jer mu je za osvajanje titule dovoljno treće mjesto, bez obzira na to što naprave Verstappen i Piastri.

Verstappenu u slučaju pobjede treba da Norris završi ispod trećeg mjesta. Ako Nizozemac bude drugi, bit će ukupni prvak samo ako je Norris ispod šestog mjesta. Ako Verstappen pak završi treći, Norris bi morao biti lošiji od osmog mjesta. Ukoliko aktualni prvak bude četvrti ili lošiji u Abu Dhabiju, ne može do naslova.

Piastri je u najtežoj situaciji jer do naslova može samo ako pobijedi u Abu Dhabiju, a Norris bude lošiji od četvrtog mjesta.