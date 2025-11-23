Drama u Formuli 1: Norris i Piastri diskvalificirani u Vegasu!

Podijeli :

Aloisio Mauricio Fotoarena via Guliver

Maxu Verstappenu je u Las Vegasu pripala pobjeda, a drugoplasirani Lando Norris i četvrtoplasirani Oscar Piastri su diskvalificirani!

Oba vozača McLarena našla su se pod istragom poslije utrke u Vegasu zbog kršenja tehničkih pravila.

POVEZANO VIDEO / Verstappen pokorio Vegas, Norris na korak do naslova

Nakon utrke je utvrđeno da su na oba McLarenova bolida zaštitne pločice tanje od propisanih devet milimetara. Odluka je donesena i ona je – automatska diskvalifikacija za McLarenov dvojac, potvrdila je to Formula 1.

To znači da je na prvom mjestu u generalnom poretku Norris, ali sa samo 24 boda prednosti u odnosu na Verstappena i Piastrija dvije utrke prije kraja sezone.

