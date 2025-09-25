Bolid mu se prepolovio i zapalio, sada se nakon pet godina vraća na F1 stazu

Podijeli :

Gotovo pet godina nakon stravične nesreće za vrijeme Velike nagrade Bahreina, Francuz Romain Grosjean (39) će ponovo sjesti za upravljač bolida Formule 1.

Podsjetimo, Grosjean je u studenom 2020. doživio nesreću na stazi u Sakhiru. Njegov bolid udario je ogradu pri 225 kilometara na sat, pri čemu se prepolovio i zapalio. Srećom, Francuz je uspio izaći iz bolida bez pomoći nakon 28 sekundi. Zadobio je tek lakše opekline na rukama i gležnjevima. Kasnije je rekao kako je mislio da će umrijeti, ali se svojom voljom izvukao iz vatre zbog svoje djece.

Grosjean je nakon nesreće propustio posljednje dvije utrke sezone i više nije sjedao u F1 bolid. Gotovo pet godina kasnije Francuz se vraća u “oktanski cirkus”. U petak će na stazi Mugello testirati Haas VF-23.

“Zaista ne mogu vjerovati da je prošlo gotovo pet godina, ali vratiti se i imati ovaj izlet sa svojim starim timom je zaista nešto posebno,” kazao je.

Šef tima Ayao Komatsu, koji je bio Grosjeanov inženjer u Haasu i Lotusu, obavljat će istu ulogu u Mugellu.

“Oduševljen sam što prvi put nakon pet godina ponovno mogu poželjeti dobrodošlicu Grosjeanu u bolid Formule 1, ali posebno sam ponosan što se vraća u jednom od naših bolida. Romain i ja smo surađivali tijekom cijele njegove karijere u Formuli 1, tako da je ovaj test u Mugellu od posebnog značaja za obojicu,” poručio je Komatsu.

Nakon što je završio svoju karijeru u F1, Grosjean je 2021. prešao u IndyCar, nastupavši za Dale Coyne Racing, Andretti Autosport i Juncos Hollinger Racing.

Grosjean će u Mugellu koristiti kacigu koju su dizajnirala njegova djeca, a s kojom je planirao nastupiti na svojoj posljednjoj utrci 2020. godine u Abu Dhabiju.