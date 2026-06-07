Antonelliju pripao kaos u Monaku, Leclerc razočarao domaću publiku

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xkolbert-press/ChristianxKolbertx via Guliver Image

Mladi vozač Mercedesa Kimi Antonelli nastavio je impresivan niz u aktualnoj sezoni Formule 1 te je na Velikoj nagradi Monaka stigao do pete pobjede u šest utrka. Devetnaestogodišnji Talijan uspješno je pretvorio pole position u trijumf, završivši ispred Ferrarijevog Lewisa Hamiltona i Isacka Hadjara iz Red Bulla.

Utrka je započela velikim problemima za Maxa Verstappena. Nizozemac nije uspio krenuti sa starta jer je njegov bolid ostao nepomičan na gridu, dok su ostali vozači prošli pored njega. Iako je naknadno uspio pokrenuti automobil, iz Red Bulla su mu ubrzo naredili povratak u boks, čime je njegova utrka završila već na samom početku.

Veći dio utrke protekao je bez većih uzbuđenja, no situacija se promijenila u 60. krugu kada je Lance Stroll izletio i udario u zaštitnu ogradu. Na stazu je tada izašao sigurnosni automobil, a svi vozači iskoristili su priliku za odlazak u boks.

Nakon što je utrka ponovno pokrenuta u 65. krugu, uslijedila je nova drama. Već u sljedećem krugu Charles Leclerc izgubio je kontrolu nad Ferrarijem na gotovo identičnom mjestu kao i Stroll te završio u ogradi. Monačanin je nakon incidenta prijavio probleme s kočnicama.

Zbog oštećenja na stazi i zaštitnim barijerama utrka je ubrzo prekinuta crvenom zastavom, a vozači su se vratili u boks. Nakon nastavka nije bilo promjena u vrhu poretka. Antonelli je sigurno priveo utrku kraju ispred Hamiltona, dok je posljednje mjesto na pobjedničkom postolju pripalo Hadjaru. Pierre Gasly ostao je bez postolja nakon što ga je ranije izrečena kazna spustila sa treće na sedmu poziciju.