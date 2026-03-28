Antonelli presretan pole positionom, a Russell: ‘Moramo shvatiti što je pošlo po zlu za nas’

Andrea Kimi Antonelli je drugi put zaredom trijumfirao u kvalifikacijama u prva tri trkaća vikenda Formule 1 i danas je u Suzuki pokazao da ne griješi kada je pod pritiskom.

“Presretan sam zbog ovih kvalifikacija“, rekao je vozač Mercedesa odmah nakon završetka sesije. “Za mene su to bile dobre kvalifikacije, čiste kvalifikacije.“

“Osjećao sam se dobro u automobilu i svaki put kada bih izašao na stazu, moje performanse su se poboljšavale.“

“Nažalost, to se ne odnosi na posljednji krug, gdje sam napravio pogrešku – kotači su mi se blokirali u zavoju 11, ali i taj krug je bio dobar. Zaista sam sretan nakon ovih kvalifikacija i prvog mjesta.“

Njegov momčadski kolega, George Russell, završio je kao drugoplasirani, ali je bio nezadovoljan jer je imao problema s upravljanjem automobilom.

Nekoliko puta se žalio preko radija i tražio od svog tima da provjeri što nije u redu, jer je objasnio da “nije normalno“ da toliko vremena gubi u odnosu na Antonellija.

“Prije svega, čestitke Kimiju, ponovno je odradio sjajan posao“, rekao je Russell.

“Bile su to zaista čudne kvalifikacije za nas. Obojica smo bili vrlo brzi tijekom cijelog vikenda. Nakon trećeg slobodnog treninga napravili smo neke promjene na bolidu i na početku kvalifikacija bili smo daleko od ritma koji nam je bio potreban.“

“Dakle, moramo shvatiti što je pošlo po zlu za nas. Imao sam veliku sreću što sam osvojio drugo mjesto. U posljednja dva vikenda uvijek smo nešto zabrljali kada smo stigli do kvalifikacija. Ali utrka je sutra i možemo se boriti za pobjedu.“