Antonelli osvojio pole position u Monaku, Verstappen ostao kratak za četiri stotinke

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RobbiexHoadx/xEveryxSecondxMediax via Guliver Image

U subotu popodne održane su kvalifikacije za Veliku nagradu Monaka. Iako je Ferrari odradio najbolje slobodne treninge u posljednja dva dana, na vrhu nakon kvalifikacija našao se Andrea Kimi Antonelli, vodeći u ukupnom poretku.

Nakon prve runde kvalifikacija ispali su Lance Stroll, Fernando Alonso, Valtteri Bottas, Oliver Bearman, Sergio Perez, Esteban Ocon.

Drugu rundu nisu “preživjeli” Arvid Lindblad, Gabriel Bortoleto, Franco Colapinto, Nico Hulkenberg, Carlos Sainz i Alex Albon.

U elitnoj rundi vodila se velika borba do samog kraja pa je pred sami kraj na vrhu u jednom trenutku bio Charles Leclerc, u drugom Max Verstappen da bi na kraju pole position preuzeo Andrea Kimi Antonelli.

On je postavio vrijeme 1:12.051 što je bilo za 43 tisućinke brže od Verstappena. Treći je bio Lewis Hamilton kojemu će se u drugom startnom redu pridružiti kolega iz Ferrarija Leclerc. George Russell, drugi u ukupnom poretku, neće biti zadovoljan jer je završio tek na šestom mjestu. Oscar Piastri i Lando Norris su bili sedmi i osmi, deveti je bio Pierre Gasly, deseti Liam Lawson dok se na peto mjesto ugurao Isack Hadjar koji je nastavio dobru formu iz Kanade gdje je završio na petom mjestu utrke.

Utrka u Monaku na rasporedu je u nedjelju u 15 sati.