Antonelli opet do pole positiona, Verstappen rano eliminiran u Japanu

Vozač Mercedesa Kimi Antonelli osvojio je pole position uoči Velike nagrade Japana, treće utrke ovogodišnjeg prvenstva Formule 1.

Talijan, koji je prije dva tjedna u Šangaju postao najmlađi osvajač pole positiona u povijesti, ostvario je novi trijumf u kvalifikacijama s vremenom kruga od 1:28.778 minuta.

U borbi za pole position Antonelli je pobijedio svog timskog kolegu Georgea Russella, koji je zaostajao tri desetinke sekunde. Na taj su način vozači Mercedesa prvi put od 2018. godine kompletirali prvi startni red u Japanu.

Najbliži dvojcu njemačke momčadi bio je Oscar Piastri u McLarenu, koji ove sezone nije vodio niti jedan krug, a zaostajao je za Russellom dvije i pol desetinke.

Kvalifikacije je nedvojbeno obilježila eliminacija četverostrukog svjetskog prvaka Maxa Verstappena u drugom dijelu. U posljednjim trenucima Nizozemca je eliminirao vozač sestrinske momčadi Red Bulla, Arvid Lindblad.

Velika nagrada Japana počinje u nedjelju u 7 sati ujutro.