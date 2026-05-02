VN Miamija: Antonelli još jednom izborio pole position

AP Photo/Lynne Sladky via Guliver

Talijanski 19-godišnjak Kimi Antonelli (Mercedes) osvojio je prvu startnu poziciju za Veliku nagradu Miamija, odvozivši najbrži krug u subotnjim kvalifikacijama (1:27.798 minuta) četvrte ovogodišnje utrke Svjetskog prvenstva formule 1.

Za vodećeg u ukupnom redoslijedu vozača nakon prve tri utrke i današnjeg sprinta sa 75 bodova, ovo je treći uzastopni uspjeh u kvalifikacijama.

Društvo u prvom startnom redu će mu biti četverostruki svjetski prvak Nizozemac Max Verstappen (Red Bull) koji je u zadnjem krugu kvalifikacija došao na tu poziciju zaostavši za vremenom pobjednika 0.166 sekundi.

Charles Leclerc (Ferrari) je osigurao treću startnu poziciju (+0.345), a s njim će u istom redu biti aktualni svjetski prvak Lando Norris (McLaren) sa samo 40 tisućinki lošijim vremenom (+0.385). Samo 14 tisućinki sporiji krug od Norrisa imao je drugoplasirani u ukupnom redoslijedu Britanac George Russell (Mercedes), a s njim će u trećem redu biti Lewis Hamilton (Ferrari).

Nedjeljna Velika nagrada Miamija trebala bi startati u 22 sata po srednjoeuropskom vremenu, ali je zbog najavljenog grmljavinskog nevremena moguće da će doći do promjene satnice.