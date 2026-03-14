Antonelli ispisao povijest Formule 1 pole positionom u Šangaju

via Guliver

Vozač Mercedesa Kimi Antonelli ispisao je nove stranice povijesti osvajanjem pole positiona za Veliku nagradu Kine, drugu utrku ovogodišnjeg prvenstva Formule 1.

Antonelli je u Šangaju postao najmlađi osvajač pole positiona u povijesti krugom od 1:32.064 minute, s prednošću od 222 tisućinke u odnosu na momčadskog kolegu Georgea Russella.

POVEZANO Russell pobijedio Ferrari za slavlje u sprintu u Kini

Kao što se i očekivalo, borba za pole position u Šangaju svela se na dvoboj vozača Mercedesa, ali on nije izgledao onako kako su mnogi pretpostavljali.

George Russell ostao je bez dijela prednjeg krila u drugom dijelu kvalifikacija, potom se na početku završne faze zaustavio na stazi zbog problema s bolidom te se jedva vratio do boksa. Mehaničari su ga ipak uspjeli osposobiti da se u samoj završnici vrati na stazu, no nije mogao parirati momčadskom kolegi Kimiju Antonelliju. Ipak, uspio se probiti u prvi startni red.

Kimi Antonelli bio je izuzetno dominantan u odsustvu momčadskog kolege Georgea Russella. Iako su mu vozači Ferrarija parirali u pojedinim dijelovima staze, zapravo nisu imali realnu priliku ugroziti ga.

Lewis Hamilton je na kraju u borbi za treće mjesto bio bolji za samo 13 tisućinki od Charlesa Leclerca u drugom Ferrariju, a slijedili su ih vozači McLarena Oscar Piastri i Lando Norris.

Za jedno od većih iznenađenja dana pobrinuo se Pierre Gasly u bolidu Alpinea osvojivši sedmo mjesto, ispred Red Bullovih Maxa Verstappena i Isacka Hadjara, dok se među prvih deset našao i Oliver Bearman iz Haasa.

Utrka za Veliku nagradu Kine vozi se u nedjelju od 8 sati.