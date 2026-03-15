Antonelli do prve F1 pobjede u karijeri, Hamilton do prvog postolja u Ferrariju!

AP Photo/Vincent Thian via Guliver

Vozač Mercedes Kimi Antonelli došao je do prve pobjede u karijeri nakon što je slavio na Velikoj nagradi Kine, drugoj utrci ovogodišnjeg prvenstva Formule 1.

Antonelli je prvijenac upisao na svojoj 26. utrci u karijeri, dan nakon što je postao najmlađi osvajač pole-pozicije u povijesti sa 19 godina i 201 danom. Mladi Talijan ipak nije postao najmlađi pobjednik svih vremena, jer taj rekord drži Max Verstappen, koji je slavio s 18 godina i 228 dana.

Trijumfom u Šangaju Antonelli je prekinuo post dug gotovo 20 godina, koliko Talijani nisu imali pobjedu u Formuli 1. Posljednji put kada je talijanski vozač stao na najvišu stepenicu pobjedničkog postolja bilo je 19. ožujka 2006., kada je Giancarlo Fisichella pobijedio na Velikoj nagradi Malezije.

Antonelli je bez sumnje odvozio najbolju utrku dosadašnje karijere na putu do pobjede, ispred momčadskog kolege Georgea Russella, čime su njih dvojica donijeli Mercedesu drugu dvostruku pobjedu ove sezone. Njima se na postolju pridružio i sedmerostruki svjetski prvak Lewis Hamilton, koji je stigao do svog prvog podija u bolidu Ferrarija.

Ujedno je prekinuo niz bez plasmana na postolju koji je trajao još od utrke u Las Vegasu 2024.