ANKETA / Tko će biti prvak Formule 1 u 2025.?

U Abu Dhabiju ponovno će biti rasplet u kojem ćemo doznati prvaka Formule 1.

Aktualni svjetski prvak u formuli 1, Nizozemac Max Verstappen (Red Bull) startat će s prve pozicije u zadnju utrku ovogodišnjeg Svjetskog prvenstva, Veliku nagradu Abu Dhabija koja je na programu u nedjelju od 14 sati uz prijenos na Sport Klubu 1.

Četverostruki svjetski prvak Verstappen ostvario je u kvalifikacijama 201 tisućinku bolje vrijeme od vodećeg u ovogodišnjem SP-u vozača Britanca Landa Norrisa (McLaren) koji će krenuti s druge pozicije, dok će s trećeg mjesta krenuti Australac Oscar Piastri (McLaren), koji je također još uvijek u borbi za naslov prvaka.

Uoči zadnje utrke sezone vodeći Norris ima 12 bodova više od drugog Verstappena, odnosno 16 od trećeg Piastrija.

Norris je i dalje u najboljoj situaciji jer mu je za osvajanje titule dovoljno treće mjesto, bez obzira na to što naprave Verstappen i Piastri.

Verstappenu u slučaju pobjede treba da Norris završi ispod trećeg mjesta. Ako Nizozemac bude drugi, bit će ukupni prvak samo ako je Norris ispod šestog mjesta. Ako Verstappen pak završi treći, Norris bi morao biti lošiji od osmog mjesta. Ukoliko aktualni prvak bude četvrti ili lošiji u Abu Dhabiju, ne može do naslova.

Piastri je u najtežoj situaciji jer do naslova može samo ako pobijedi u Abu Dhabiju, a Norris bude lošiji od četvrtog mjesta.

