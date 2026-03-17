Alonso: Formula 1 je postala svjetsko prvenstvo u baterijama

REUTERS/Andy Wong via Guliver

Aston Martin započeo je sezonu Formule 1 2026. s najviše tehničkih problema među svim timovima, a Fernando Alonso i Lance Stroll daleko su od vrha.

Problemi s pogonskim sklopom Honde i jake vibracije koje iz njih proizlaze, a koje oštećuju baterije bolida, često znače da Alonso i Stroll u utrci odvezu samo nekoliko krugova, a dolazak do cilja smatra se uspjehom za tim.

Sada se dvostruki svjetski prvak Alonso pridružio skupini onih koji kritiziraju nova pravila. Španjolac posebno napada oslanjanje novih bolida na snagu koja dolazi iz električnog dijela pogonskog sustava. Rad s baterijama, njihovo punjenje i maksimalno iskorištavanje njihove napunjenosti jedan je od mnogih zadataka s kojima se vozači moraju baviti tijekom utrka.

“Startovi su zabavni”, objasnio je Alonso.

“Baš kao u Australiji, u Kini je naš bolid dobro startao. Istina je da smo u prvom krugu svi imali isti nivo napunjenosti baterija.”

“A onda uđemo u ovo svjetsko prvenstvo u proizvodnji baterija i nismo tako dobri kao ostali.“