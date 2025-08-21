Formula 1 još se neko vrijeme neće vratiti u Maleziju

Podijeli :

AP Photo/Denes Erdos via Guliver

Malezija je u četvrtak isključila mogućnost organiziranja još jedne Velike nagrade Formule 1 u bliskoj budućnosti, navodeći kao razlog visoke troškove i već prenatrpan kalendar utrka.

Da bi osigurala Veliku nagradu, Malezija bi se morala “obvezati na potpisivanje trogodišnjeg do petogodišnjeg ugovora s Liberty Media (koja drži komercijalna prava na Formulu 1), što predstavlja obvezu od otprilike 1,5 milijardi ringita (304 milijuna eura) tijekom tog razdoblja”, rekla je ministrica sporta malezijska Hannah Yeoh parlamentu u četvrtak.

Za ta prava potrebno je otprilike 10 milijuna ringita (dva milijuna eura) godišnje samo kako bi se staza održala na najvišim međunarodnim standardima, dodala je ministrica.

Malezija je bila domaćin svoje prve Velike nagrade Formule 1 1999. godine na svojoj stazi Sepang. Zadnja utrka Formule 1 se održala 2017. na istoj stazi.

Visoki troškovi organizacije događaja naknadno su doveli do toga da je Velika nagrada Malezije uklonjena iz kalendara 2018. Sepang i dalje ugošćuje jednu utrku Svjetskog prvenstva MotoGP.

Yeoh je rekla kako Malezija ne isključuje u potpunosti ideju da ponovno ugosti utrku Formule 1, ako bi privatne tvrtke bile spremne pokriti troškove.