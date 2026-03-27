F1: Russellu prvi trening za VN Japana, Piastriju drugi

Podijeli :

Stephen Blackberry via Guliver Images

Prvi trening za utrku Formule 1 VN Japana u petak na stazi Suzuka (5,807 km) pripao je Britancu Georgeu Russellu dok je na drugom treningu najbrži bio Australac Oscar Piastri (McLaren-Mercedes).

Britanac George Russell (Mercedes) je na prvom slobodnom treningu s najboljim krugom od jedne minute i 31,666 sekundi, za samo 26 tisućinki sekunde pretekao svog momčadskog kolegu 19-godišnjeg Talijana Kimija Antonellija.

Na drugom treningu Oscar Piastri je bio najbrži s vremenom od jedne minute 30,133 sekunde. Iza njega je bio 19-godišnji Talijan Kimi Antonelli, a zatim Russell (+0,205).

Treći slobodan trening se vozi noćas u 3.30 sati po srednjeeuropskom vremenu, dok su kvalifikacije na rasporedu u subotu od 7 sati. Velika nagrada Japana vozi se u nedjelju s početkom u 7 sati.